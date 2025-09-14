HABER

81 ilden otobüs kaldırılacak! CHP "tarihin en büyük gövde gösterisine" hazırlanıyor: 'Bisküvi' iddiasına yanıt geldi

CHP'nin yarın görülecek 'mutlak butlan' davasının çıktıları büyük merak konusu. Parti yönetimi beklemediği bir karar çıkması ihtimaline karşı harekete geçti. 81 ilden kalkacak otobüsler kalkacak, yüz binlerce kişinin Tandoğan'daki mitingde toplanması bekleniyor. Bunun "tarihin en büyük gövde gösterisi" olacağı ifade edildi. Genel Merkezde bisküvi, maske, makarna vb. stoklandığı iddiasına da açıklama geldi.

Hazar Gönüllü

15 Eylül siyaset tarihinin kritik kararlarından biri sahne olabilir. Geçtiğimiz günlerde CHP İstanbul İl Başkanlığı kongresi iptal edilmiş, yönetime geçici heyet atanmıştı. Yarın ise CHP’nin 4-5 Kasım 2023’te gerçekleştirdiği, Özgür Özel'in genel başkan seçildiği 38. Olağan Kurultayı’nda şaibe olduğu iddiasıyla açılan davanın duruşması görülecek. Mahkemeden mutlak butlan kararı çıkması durumunda Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden genel başkan olabileceği iddiası günlerdir tartışılıyor. Parti yönetimi karşı çıktığı bir karara karşı başkentte büyük bir mitinge hazırlanıyor.

TANDOĞAN'A 81 İLDEN OTOBÜS

Nefes'ten Mahir Bağış'ın haberine göre bu sabah 81 il başkanı Ankara’ya gelecek. Tandoğan Meydanı’nda saat 17.00’de düzenlenecek miting için 81 ilden otobüs kaldırılacak.

"TARİHİN EN BÜYÜK GÖVDE GÖSTERİSİ"

Yüz binlerce kişiyi Ankara’ya toplamayı planlayan CHP yönetimi, “Tarihin en büyük gövde gösterisi olacak. O kitleyi görüp de CHP’ye kayyum atamayı cüret eden kimseyi tanımıyoruz” görüşünde.

ABD'DEKİ HAREKETE BENZETİLDİ: "CHP’Yİ İŞGAL ET"

ABD’de Çay Partisi hareketinin başlattığı ve tüm dünyaya yayılan “Occupy Wall Street” (Wall Street’i işgal et” hareketini hatırlatan CHP’li kaynaklar, mitingin ardından binlerce partilinin CHP Genel Merkezi’ne geçeceği ve geceyi burada geçireceklerini aktardı.

Vatandaşların eyleminin “Occupy The CHP” yani “CHP’yi işgal et” hareketine dönüşeceği belirtildi.

"KİM OLURSA OLSUN PARTİYE SOKULMAYACAK"

Aynı kaynaklar, olası olumsuz kararlara karşın Genel Merkez’de direniş başlayacağını ve kayyum atanan kişinin her kim olursa olsun partiye sokulmayacağını söyledi.

MASKE, BİSKÜVİ, MAKARNA VB. İDDİALARINA YANIT

Öte yandan CHP’li kaynaklar, bazı medya kuruluşlarında 15 Eylül’de olası bir polis müdahalesi karşın CHP Genel Merkezi’nde binlerce maske, talcid, bisküvi, makarna gibi ürünlerin satın alındığı ve stok yapıldığına ilişkin haberleri kesin bir dille yalandı.

NE OLMUŞTU?

CHP'nin kaybettiği 2023 seçimlerinin ardından Ekrem İmamoğlu parti içinde 'değişim' hareketi başlatmıştı. 4-5 Kasım 2023'teki 38. Olağan Kurultay'da İmamoğlu ile birlikte hareket eden Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı yarışı kazarak genel başkan olmuştu.

