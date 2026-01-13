84 yaşındaki adamın acı sonu! Metrelerce havaya savruldu

Adana'da yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adam, bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza anı anbean kameralara yansıdı.

YAŞLI ADAM METRELERCE SAVRULDU

Kaza, Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, D.V. idaresindeki 34 FGB 201 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Bekir Avcu'ya (84) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaşlı adam yola savruldu.

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Avcu'yu hastaneye kaldırdı. Burada yapılan müdahalelere rağmen yaşlı adam kurtarılamazken, gözaltına alınan sürücü tutuklandı. Kaza anı ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.