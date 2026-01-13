HABER

84 yaşındaki adamın acı sonu! Metrelerce havaya savruldu

Adana'da yaşanan trafik kazası 84 yaşındaki bir vatandaşı hayattan kopardı. Yolun karşısına geçmek isteyen adama araç çarpması sonucu talihsiz adam metrelerce havaya savruldu. O anların görüntüleri izleyenlerin içini sızlatırken kazaya neden olan sürücü tutuklandı.

Adana'da yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adam, bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza anı anbean kameralara yansıdı.

84 yaşındaki adamın acı sonu! Metrelerce havaya savruldu 1

YAŞLI ADAM METRELERCE SAVRULDU

Kaza, Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, D.V. idaresindeki 34 FGB 201 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Bekir Avcu'ya (84) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaşlı adam yola savruldu.

84 yaşındaki adamın acı sonu! Metrelerce havaya savruldu 2

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Avcu'yu hastaneye kaldırdı. Burada yapılan müdahalelere rağmen yaşlı adam kurtarılamazken, gözaltına alınan sürücü tutuklandı. Kaza anı ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

