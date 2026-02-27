HABER

Kar, fırtına ve çığ alarmı! 31 il için sarı kod: Hangi şehirler risk altında?

Hava durumu ile ilgili yeni uyarı geldi. Meteoroloji, yurdun büyük bölümünü etkisi altına alan soğuk hava dalgası için 31 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Karadeniz’den Doğu Anadolu’ya kadar yoğun kar yağışı beklenirken Akdeniz hattında ise saatte 70 kilometreyi bulan fırtına görülecek. Uzmanlar özellikle çığ riski bulunan bölgeler için de uyarıda bulundu. İşte detaylar…

Türkiye yeni bir soğuk hava dalgasının etkisi altına girdi. Meteoroloji’nin son değerlendirmelerine göre Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu’nun doğusunda kuvvetli yağış beklenirken, birçok ilde kar yağışı yer yer yoğun şekilde görülecek. İç ve yüksek kesimlerde tipi ve buzlanma riski artarken; Adana, Mersin ve Kahramanmaraş çevrelerinde kısa süreli ama etkili fırtına bekleniyor.

Özellikle Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek alanlarında ise çığ tehlikesinin olduğu belirtildi. Yağışların hafta sonu boyunca iç ve doğu bölgelerde etkisini sürdürmesi, yeni haftada ise sıcaklıkların batıdan başlayarak yükselmesi bekleniyor.

YAĞIŞLI HAVA BUGÜN DE DEVAM EDECEK

Yurdun büyük bölümünü etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava bugün de devam edecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre bugün Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgeleri ile Marmara'nın doğu, Batı Akdeniz'in iç, İç Anadolu'nun kuzey ve doğu, Güneydoğu Anadolu'nun doğu kesimleri ve Denizli çevrelerinde yağış var.
Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli olması beklenen yağışların kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

31 İLE SARI KODLU UYARI

Meteoroloji 31 kent için sarı kod yayınlayarak yoğun kar yağışı ve kuvvetli fırtına uyarısı yaptı. Yağışlar Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun doğusu ve Tokat çevreleri ile iç kesimlerde yoğun kar şeklinde olacak.

MGM; Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Muş, Ordu, Rize, Samsun, Siirt, Tokat, Trabzon, Tunceli, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan ve Iğdır'a yoğun kar yağışı; Adana, Mersin, Kahramanmaraş'a ise kuvvetli fırtına uyarısı yaptı.

ÇIĞ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

MGM'nin açıklamasına göre Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi devam ediyor.

KUVVETLİ RÜZGAR

Rüzgarın Kıyı Ege'nin güneyi, Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli ve saatteki hızı 70 kilometreye ulaşacak kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Yağışlar cumartesi günü iç, kuzey ve doğu illerinde devam edecek. Pazar günü Doğu Karadeniz kıyıları ile Kars, Ardahan ve Iğdır çevrelerinde etkili olacak yağışlar yeni haftada ise yurt genelinde yerini güneşe bırakacak. Pazartesi günü hava sıcaklığı İstanbul'da 13, İzmir'de 17, Ankara'da 10 derece olacak.

Anahtar Kelimeler:
