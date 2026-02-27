HABER

Kars'ta eğitime kar engeli: 40 santimetre kar yağdı!

Kars'ta etkili olan yoğun kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi. Kent merkezinde kar kalınlığı 40 santimetreye ulaşırken, Valilik kararıyla eğitime ara verildi. Kar ve tipi nedeniyle çok sayıda köy yolu ulaşıma kapandı.

Kars'ta dün akşam saatlerinde başlayan ve şiddetini artırarak devam eden kar yağışı, kentte hayatı durma noktasına getirdi. Gece boyu aralıksız süren yağış sonrası şehir merkezi beyaz örtüyle kaplanırken, park halindeki araçlar kara gömüldü.

"EĞİTİME BİR GÜN ARA VERİLDİ"

Kars Valiliği'nden yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları ve buzlanma riski nedeniyle il genelindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi. Ayrıca, kamuda çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

Kars'ta son yılların en çok karının yağdığını belirten vatandaşlar, daha önce bu kadar çok kar yağmadığını, kent merkezinde kar kalınlığının 40 santim geçtiğini kaydettiler.

"KÖY YOLLARINDA ULAŞIM DURDU"

Yoğun kar yağışının yanı sıra yüksek kesimlerde etkili olan tipi, ulaşımı olumsuz etkiledi. İl Özel İdaresi'nden alınan bilgilere göre, kar ve tipi nedeniyle 77 köy yolunun merkezle bağlantısı kesildi. Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolları açmak için iş makineleriyle seferber oldu. Belediye ekipleri kent merkezinde kaldırım ve ana arterlerde kar küreme çalışması yürütürken, trafik ekipleri sürücüleri zincirsiz yola çıkmamaları konusunda uyardı. Kar kalınlığının kent merkezinde 40 santimetreyi, yüksek kesimlerde ise 1 metreyi aştığı öğrenildi.
