10 ülkeden Türkiye'ye geri getirildiler! Kırmızı bülten ve ulusal seviyede aranıyorlardı

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Interpol tarafından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 23 kişi ile ulusal seviyede aranan 18 kişinin yakalanarak ülkeye getirildiği belirtildi.

Açıklamaya göre söz konusu kişilerden 27’si Gürcistan, 5’i Bulgaristan, 2’si Almanya’dan iade edildi. Ayrıca Arnavutluk, Azerbaycan, Belçika, Irak, İngiltere, Karadağ ve Slovenya’dan da iadelerin gerçekleştirildiği bildirildi.

Kırmızı bültenle aranan 23 kişi ile ulusal seviyede aranan 18 kişinin yakalanarak Türkiye’ye teslim edildiği kaydedildi.

Operasyonların; Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı koordinasyonunda, Adalet Bakanlığı yetkilileri ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), İstihbarat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Siber Suçlarla Mücadele, Asayiş ve Terörle Mücadele daire başkanlıklarının çalışmaları sonucunda gerçekleştirildiği ifade edildi.

Yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan kişilerin, ilgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen iş birliği sayesinde yakalanarak iade edildiği belirtilirken, operasyonda görev alan birimler tebrik edildi.