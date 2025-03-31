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85 tonluk türbin çarkı 40 yıl sonra yenilendi

kadir.gunduz kadir.gunduz
31.03.2025 16:02
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Türkiye'nin en büyük ikinci hidroelektrik santrali (HES) olan Karakaya Barajı'nın birinci ünitesine yerleştirilen 85 tonluk türbin çarkı 40 yılın ardından yenilendi.

85 tonluk türbin çarkı 40 yıl sonra yenilendi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Diyarbakır'da bulunan Karakaya Barajı'nda büyük bir rehabilitasyona adım atıldı ve barajın birinci ünitesinin 85 tonluk türbin çarkı 40 yıl sonra yenilendi. Bakanlığın ilgili iki kuruluşu olan Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) ile Türkiye Elektromekanik AŞ'nin (TEMSAN) iş birliği sonucunda yerli ve milli imkanlarla geliştirilen türbin çarkı, tasarım, tasarım doğrulama, model test süreçleri, demontaj, montaj ve test işlemlerinden geçti. EÜAŞ tarafından işletilen ve 1800 megavat kurulu güce sahip olan Karakaya HES'in birinci ünitesine yerleştirilen türbin çarkı, 14 Mart'ta enterkonnekte sisteme bağlanarak elektrik üretimine başladı.

510 MİLYON LİRALIK ARTI DEĞER ÜRETECEK

Modernizasyon ve bakım faaliyetleri sonucunda, yeniden enerji üreten birinci ünitede güç ve verimlilik ölçümleri yapıldı. Buna göre; yenilenen türbin çarkı 310 megavat güç, yüzde 95 üzerinde verimlilik değerlerine ulaştı. Eski türbinde yüzde 91 olan verimlilik, böylece en az 4 puan artmış oldu. Birinci ünitedeki bu verim artışı ile yıllık 85 milyon liralık artı değer ortaya çıkacak. Yıllık üretim artışı, 34 gigavatsaat olacak. Sadece bu yenileme sayesinde her yıl 12 bin ailenin elektrik ihtiyacı karşılanacak kadar ilave elektrik üretecek. Karakaya HES'te türbin rehabilitasyon işlemleri diğer ünitelerde de devam ediyor. Yenileme işlemlerinin 2028’de tamamlanması planlanıyor. Tüm üniteler yenilendiğinde Karakaya HES, her yıl ilave olarak 510 milyon liralık artı değer üretecek. 70 bin aile daha yıllık elektriğini bu yenileme ile sağlayacak.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır Hidroelektrik Santrali
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