85 yaşındaki annesini elindeki sopayla öldüresiye dövdü

Bozova'nın Türkmenören Mahallesi’nde kan donduran bir olay meydana geldi.

85 yaşındaki İslim Yaprak, 53 yaşındaki oğlu İbrahim Yaprak tarafından evinin bahçesinde sopa ve yumrukla öldüresiye dövüldü.

SAĞLIK DURUMU NASIL?

Yaşlı kadın, komşuları tarafından Bozova Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Tedavi altına alınan yaşlı kadının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Yaprak'ın İsviçre’de eşini boğduğu ve bu olay nedeniyle de yaklaşık 15 yıl cezaevinde kaldığı iddia edildi.

Tahliyesinin ardından yaklaşık 10 gün önce de Türkiye’ye gelip annesiyle yaşamaya başlayan İbrahim Yaprak, jandarma tarafından gözaltına alındı.

Bozova İlçe Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yaprak tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA | Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır