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85 yaşındaki annesini elindeki sopayla öldüresiye dövdü

Şanlıurfa'da İbrahim Yaprak, evinin bahçesinde 85 yaşındaki annesini sopayla öldüresiye dövdü. İsviçre'de eşini boğarak öldüren ve 15 yıl hapis yattıktan sonra yurda döndüğü öğrenilen şüpheli tutuklandı.

85 yaşındaki annesini elindeki sopayla öldüresiye dövdü

Bozova'nın Türkmenören Mahallesi’nde kan donduran bir olay meydana geldi.

85 yaşındaki İslim Yaprak, 53 yaşındaki oğlu İbrahim Yaprak tarafından evinin bahçesinde sopa ve yumrukla öldüresiye dövüldü.

85 yaşındaki annesini elindeki sopayla öldüresiye dövdü 1

SAĞLIK DURUMU NASIL?

Yaşlı kadın, komşuları tarafından Bozova Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Tedavi altına alınan yaşlı kadının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Yaprak'ın İsviçre’de eşini boğduğu ve bu olay nedeniyle de yaklaşık 15 yıl cezaevinde kaldığı iddia edildi.

85 yaşındaki annesini elindeki sopayla öldüresiye dövdü 2

Tahliyesinin ardından yaklaşık 10 gün önce de Türkiye’ye gelip annesiyle yaşamaya başlayan İbrahim Yaprak, jandarma tarafından gözaltına alındı.

Bozova İlçe Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yaprak tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
kadına şiddet Şanlıurfa
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