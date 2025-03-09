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9 ay evli kalan adam 10 yıldır nafaka ödüyor! Maaşının 4'te 1'i eski eşine gidiyor...

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
09.03.2025 18:23
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2015 yılında Ş.K. ile evlenen A.D isimli adam evliliğinin 9. ayında boşandı. 10 yıl önce mahkeme 300 TL nafaka ödenmesine karar verdi. 10 yıldır nafaka ödeyen A.D. eski eşinin mahkemeye başvurup nafaka artırımı istemesi üzerine soluğu avukatında aldı. Asgari ücretle geçinen A.D. isimli adam maaşının 4'te 1'ini 9 ay evli kaldığı eski eşine ödemek zorunda kalıyor. İsyan eden adam bunun son bulmasını istiyor.

9 ay evli kalan adam 10 yıldır nafaka ödüyor! Maaşının 4'te 1'i eski eşine gidiyor...

Tokat'ta 2015 yılında evlenen A.D. ile Ş.K., 9'uncu ayda boşanma kararı aldı. Çift, ilk duruşmada boşandı. Mahkeme A.D.'nin eski eşi Ş.K.’ye aylık 300 TL nafaka ödemesine karar verdi. Ş.K. geçen aylarda mahkemeye başvurup nafaka artırımı istedi. Mahkeme ise aylık 6 bin TL nafaka ödenmesine yeniden karar verdi. A.D.'nin avukatı Murat Kurnaz, müvekkilinin asgari ücretle geçindiğini ve 9 aylık evlilik için nafakanın fazla olduğunu ifade etti.

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"NAFAKA 20 KAT ARTIRILMIŞ"

Nafakanın ve evliliğin sürelerinin orantılı olması gerektiğini ifade eden avukat Kurnaz, şöyle konuştu: "Son günlerde nafaka hukuku ile yakınmaların çok fazla olduğunu biliyoruz. Müvekkilim 2015 yılında 9 aylık bir evlilik yaşamış. Kendisinin kusuru fazla olmadığından dolayı mahkeme hakimi sembolik bir 300 TL nafaka hükmetmiş. Aradan şu anda 10 yıl geçmiş. Mahkemeye nafaka artırımı için talepte bulunulmuş. Nafaka tam 20 kat artırılmış. Bu kamu vicdanını yaralayan bir şeydir. Bunu nasıl giderebiliriz? Sadece evliliğin ne kadar sürdüğü, bunu evliliğin yılına göre tayin edebiliriz." dedi.

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"Milletvekillerimize hatırlatmak isterim. Türk Ceza Kanunu'nun 176'ncı maddesinde aslında aylık bir nafaka öngörülmüyor. 176 diyor ki, nafaka bir defada toplu verilir. Ama durumun gereklerine göre irat biçiminde ödenmesine karar verilebilir. Aslolan bizim İslam hukukunda ve eski geleneksel hukukta da yer aldığı üzere 'mihr' olarak tabir edilen toplu bir nafaka ödenmesini öngörüyor. Müvekkilim boşanalı 10 sene olmuş. Fiilen 9 aylık bir evliliği var. Müvekkilim diyor ki, 'Ben bunu ne zamana kadar ödemeyeceğim' Bizler de üzülüyoruz, böyle bir şey olmaz. Müvekkilim asgari ücretle geçiniyor. Yeniden de evlenemiyor. Maaşının 4'te 1'i nafakaya gidiyor. Nafakayı ödemezseniz hapis cezası var. Bu adaletsizlik." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
nafaka
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