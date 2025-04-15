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9 aydır yakalama kararı vardı, 6 gün önce Sinem Çeşim'i katletti! Yeni görüntüler çıktı, aile isyan etti

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Türkiye'nin kanayan yarası olan kadın cinayetlerine bir yenisi daha eklendi. 9 aydır hakkında yakalama kararı olan cani M.Ş.T. 9 Nisan'da 27 yaşındaki Sinem Çeşim'i katletti. Katilin kaçma anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Çeşim'in ailesi ise kızları için adalet isteyerek yürüyüş düzenledi.

Çatalca'da öldürülen Sinem Çeşim (27)'in katil zanlısı olduğu iddia edilen şüpheli M.Ş.T.'nin son görüntüleri ortaya çıktı. Öte yandan cinayetin aydınlatılmasını isteyen aile ve Çeşim'i sevenler Çatalca Adliyesi önünde yürüyüş düzenledi. Cumhuriyet Meydanı'na yürüyen kalabalık arasında bulunan anne baba, kızları için adalet çağrısında bulundu. Yürüyüşün ardından konuşan anne Sultan Çeşim, "Acısı çok büyük bir anne olarak buradayım. Kızımın katilini bulunup içeri atılmasını istiyorum" dedi.

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AYRILIK İSTEĞİ TARTIŞMA ÇIKARDI

Olay, 9 Nisan Çarşamba günü saat 14.00 sıralarında Binkılıç'ta bulunan bir villada meydana geldi. İddiaya göre, Sinem Çeşim, buluştuğu erkek arkadaşına ayrılmak istediğini söyleyince aralarında tartışma çıktı. Bunun üzerine şüpheli M.T., Çeşim'i bıçakladı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken, bıçaklı saldırgan olay yerinden kaçtı.

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SİNEM KURTULAMADI

Sağlık ekibi tarafından ambulansla hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alınan Sinem Çeşim, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Çeşim'in cenazesi Yakacık Pir Sultan Cemevi'nde kılınan cenaze namazının ardından Pendik Yeni Şeyhli Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Cinayetin ardından şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan jandarma ekipleri, Sinem Çeşim'in katilinin kimliğini tespit etti. Bölgedeki bir arazide bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen jandarma ekipleri, cinayet saatinde bir kişinin koşarak bölgeden uzaklaştığını belirledi. Bölgedeki kameralar ile kaçan kişiyi takip eden ekipler, şüphelinin M.Ş.T. isimli kişi olduğunu belirledi. Ekipler, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Öte yandan kimliği tespit edilen şüpheli ile Sinem Çişem'in daha önceden araç içerisinde çekerek sosyal medya hesaplarından paylaştığı anların görüntüleri ortaya çıktı.

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KIZLARI İÇİ ADALET İSTİYORLAR

Kızları için Çatalca Adliyesi önüne gelen anne Sultan Çeşim ile baba Hasan Çeşim'e, ailenin yakınları, bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri hazır bulundu. Çatalca Adliyesi önünden Cumhuriyet Meydanı'na yürüyen kalabalık arasında bulunan aile, 27 yaşında öldürülen kızları için adalet çağrısında bulundu.

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'HAZİRAN 2024'TEN BERİ YAKALAMA KARARI VAR'

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan ailenin avukatı Murat Akbaş, "9 aydır arama ve yakalama kararı olan bir kişi tarafından 9 Nisan'da katledildi. Kadın cinayetine kurban oldu kendisi. Cumhuriyet Başsavcısıyla yaptığımız görüşmede, delillerin toplandığını ve halâ soruşturmanın devam ettiği bilgisini aldım. Dosyaya biz de taraf olduk, aynı şekilde katılan olarak da kovuşturma kararında yer alacağız. Şu anda şüpheli katil kayıptır, henüz kendisine ulaşılabilmiş değildir. Olayın gerçekleştiği yerde kamera kayıtları toplandı fakat şüphelinin kendisinin yakalanmamış olması diğer kadınları ve aileyi de risk altında bulunduruyor olabilir. Haziran 2024'ten beri kendisinin yakalama kararı var. Kolluğun bu yönde çalışmalarını artırmasını ve bir an önce şüphelinin yakalanmasını talep ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

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"ELİNİ KOLUNU SALLAYARAK GEZİYOR"

Yürüyüşün ardından konuşan anne Sultan Çeşim, "Acısı çok büyük bir anne olarak buradayım. Kızımın katilini bulunup içeri atılması. Çok konuşacak bir durumda değilim, aslında söyleyecek çok şeyim var. Devlet büyüklerine sesleniyorum, bir an önce yakalanıp içeriye atılmasını istiyorum. Çünkü bir suç makinesi hala geziyor, bugün benim yüreğim yandı yarın başkasının yüreği yanmasın" dedi. Baba Hasan Çeşim ise, "Bu şahsın 9 ay önce yakalama kararı çıktı. Şahıs elini kolunu sallayarak geziyor ve bir de kızımın katili oldu. Bu şahıs nerede geziyor, ne yapıyor. Adalet Bakanlığımıza İçişleri Bakanlığımıza sesleniyorum. Ülkemizin adaletine güveniyorum, bu adamın yakalanmasını istiyorum" şeklinde konuştu. (DHA)Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
kadın cinayeti Silivri
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