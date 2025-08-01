9 günlük bebeği satın aldı, gerisi de korkunç! Kuşadası bu skandalı konuşuyor: Çocuk doktorunun foyası hastanede ortaya çıktı

Tatil cenneti olarak bilinen Kuşadası bu kez bebek satın alın çocuk doktoru Ş.E.'yi konuşuyor. Aydın Kuşadası Devlet Hastanesi'nde görevli Ş.E, iddiaya göre hastanede doğum yapan ve çocuğuna bakamayacağını söyleyen bir kadının 9 günlük bebeğini para karşılığı aldı.

BEBEĞİ YERE DÜŞÜRDÜ

Yeni Asır'ın haberine göre; bebeğe bir de bakıcı tutan Ş.E, eve getirdiği bebeği ayağı aksadığı için kucağından yere düşürdü. Paniğe kapılan kadın doktor, başkasının bebeğiymiş gibi tedavi ettirmek istediği bebeği, bakıcıyla çalıştığı hastaneye getirtti.

SKANDALI HEMŞİRELER FARK ETTİ

Skandal ise yoğun bakımda görevli hemşirenin dikkati sayesinde ortaya çıktı. Bebeğin yüzü ve başındaki darbe izlerini fark eden hemşirelerin bilgi vermesi üzerine doktor Ş.E, bebeği Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne sevk etti.

İTİRAF ETTİ: BEBEĞİ PARA KARŞILIĞI ALDIM

Sevk belgesine de, "Anne-baba olmadığı için ilçe dışı sevki uygun gördüm" notu düşen doktor hakkında insan ticareti yapmak ve taksirle yaralama suçundan soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan Şebnem E, çocuğu olmadığı için görev yaptığı hastaneye 11 gün önce gelen bir kadının doğurduğu bebeği para karşılığı aldığını itiraf etti.

GÖZALTINA ALINDI

Başhemşirenin şüphesiyle harekete geçen hastane yönetimi, skandalı savcılığa bildirdi. Aydın İl Sağlık Müdürlüğü doktor Şebnem E'yi görevden uzaklaştırıldı. Kuşadası Cumhuriyet Başsavcılığı da "taksirle yaralama" suçlamasıyla doktoru gözaltına aldı.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır