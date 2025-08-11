HABER

9 kardeş 300 dönümlük mirası paylaşamadı! 'Doğu adetinde kadınlara miras yok' diyerek yeğenini beyzbol sopasıyla dövdü

Akıllara durgunluk veren olayın adresi bu kez Adana! 9 kardeşe 300 dönüm miras kaldı ancak kardeşler kendi arasında anlaşamadı. 6 erkek, kardeşleri 3 kadına, "Doğu adetinde kadınlara miras yok" diyerek kendi aralarında bölüşmek istedi. Buna karşı çıkan bir yeğen ise dayısı tarafından beyzbol sopasıyla darbedildi.

Adana’da konfeksiyon işçisi Mehmet Alpaltun (38), dedesinden miras kalan 300 dönüm tarla nedeniyle anlaşmazlık yaşadığı dayıları M.A. (55) ve R.A. (52) ile tartıştı. M.A., takip ettiği yeğeni Alpaltun’u caddede beyzbol sopasıyla dövüp, kaçtı. Tedavisinin ardından taburcu olan Mehmet Alpaltun, darp raporu alıp dayısından şikayetçi oldu. Dayısının, ‘Doğu adetinde kadınlara miras yok’ dediğini belirten Alpaltun, “Tutuklanmasını istiyorum. Çünkü bu şekilde gezdiği sürece gelip, yine aynısını yapacak” dedi.

9 ÇOCUK ARASINDA MİRAS KAVGASI BAŞLADI

Seyhan ilçesi Sucuzade Mahallesi’nde oturan Zeynep Alpaltun’un (58) babası Hasan Alpaltun (85) 2016’da yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybetti. Alpaltun’dan miras kalan Diyarbakır’ın Çermik ilçesindeki yaklaşık 300 dönüm tarlası nedeniyle anlaşmazlığa düşen 9 çocuğu arasında husumet başladı.

ERKEKLER KADINLARA MİRAS BIRAKMAK İSTEMEDİ

Hasan Alpaltun’un 6 erkek çocuğu, iddiaya göre kadınların mirasta haklarının olmadığını belirterek tarlaların devrini almak istedi. Temmuz ayında Zeynep Alpaltun, kardeşleri R.A. ve M.A. çağırınca notere gitti. Annesinin mirastan vazgeçirilmeye çalıştığını öne süren Mehmet Alpaltun, imza aşamasındayken işi bozunca dayılarıyla tartıştı.

SALDIRIYA UĞRADI, BİLİNCİNİ KAYBETTİ

Konfeksiyon işçisi Mehmet Alpaltun, 9 Ağustos sabahı işe gitmek için evinden çıkıp Ahmet Cevdet Yağ Caddesi’ndeki durakta otobüs beklemeye başladı. Bu sırada arkasından gelen dayısı M.A., Alpaltun’un başına beyzbol sopasıyla vurdu. Aldığı darbeyle bilincini yitiren Mehmet Alpaltun, yere yığıldı. M.A. ise yerdeki yeğenine sopa ve tekmelerle vurmaya devam etti. Çevredekilerin araya girmesiyle M.A. kaçtı. O anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

BAŞINA 15 DİKİŞ ATILDI

Olayı haber alıp durağa gelen ailesi, Alpaltun’u otomobille Karşıyaka Devlet Hastanesi’ne götürdü. Başına 15 dikiş atılan ve vücudunda darp izleri bulunan Mehmet Alpaltun, tedavisinin ardından taburcu edildi. Darp raporu aldıktan sonra polis merkezine giden Alpaltun, dayısından şikayetçi oldu. Evde tedavisi süren Mehmet Alpaltun’un, beyin kanaması riskine karşın uyutulmadığı belirtildi. Polis de şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

‘DOĞU ADETİNDE KADINA MİRAS YOK’

Dedesinin mirasını devretmek istemediklerini belirten Alpaltun, “Rızamızın olmadığını söylediğimde dayılarım, ‘Doğu adetinde kadına miras yok’ dedi. Ben de bunu kabul etmeyeceğimizi söyledikten sonra annemi alarak, noterden çıktım. Ardından dayım çalıştığım iş yerine gelerek beni tehdit etti. Bir aydır da evimin çevresinde gezip, elinde sopayla bana gözdağı veriyordu. Son olarak da cumartesi günü işe giderken arkamdan sopayla vurup, beni bayılttı. Sonrasında başıma, kollarıma ve bacaklarıma vurmaya devam etti. Karşımda olsa, bana tokat atsa elim bile kalkmazdı. Böyle vicdan olmaz” diye konuştu.

‘ADALETİN YERİNİ BULMASINI İSTİYORUM’

Dayısının bir an önce yakalanmasını istediğini belirten Mehmet Alpaltun, “Doktor bir ay çalışamayacağımı, evde kalmam gerektiğini söyledi. Ben ne yapacağım? Bir an önce yakalanıp, tutuklanmasını istiyorum. Çünkü bu şekilde gezdiği sürece gelip, yine aynısını yapacak. Adaletin yerini bulmasını istiyorum” ifadelerini kullandı. (DHA)

