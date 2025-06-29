9 yaşındaki çocuk otomobille 3 yaşındaki kardeşini ezdi!

İstanbul'da korkunç olay! Ümraniye'de yaşanan trajik kazada, çocukların karıştığı bir olay faciaya dönüştü. Cumartesi günü meydana gelen olayda, 9 yaşındaki bir çocuk, park halindeki babasının aracına binerek aracı çalıştırdı. Araç geri vitese alınınca, otomobilin arkasında bulunan 3 yaşındaki kız kardeşi feci şekilde ezildi.

KARDEŞİ ARACIN ALTINDA KALDI

Ekol TV muhabiri İremnaz Aksoy'un özel haberine göre, henüz ilkokul çağındaki çocuk, aracın içindeyken yanlışlıkla vitesi geri konuma aldı. Bu sırada otomobil hareket etti ve hemen arkasında oynayan küçük kardeşi aracın altında kaldı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, ağır yaralanan 3 yaşındaki çocuğu ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

TALİHSİZ KIZ YOĞUN BAKIMDA

Kazanın ardından minik kızın yoğun bakımda tedavi altına alındığı öğrenildi. Aile büyük bir şok yaşarken, polis ekipleri olayla ilgili detaylı soruşturma başlattı.

ANAHTARLAR NEREDE OLMALI?

Uzmanlar, bu tür kazaların önüne geçilebilmesi için araç anahtarlarının çocukların erişemeyeceği yerlerde tutulması gerektiğini hatırlatıyor. Ayrıca park halindeki araçlarda güvenlik önlemlerinin artırılması gerektiğine dikkat çekiliyor.