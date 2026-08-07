9 yaşındaki Yusuf hayatını kaybetmişti! Çanakkale'deki böcek ilacı faciası göz göre göre gelmiş

Barbaros Mahallesi Şehit Güral Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre uzun süredir tahtakurularıyla başı dertte olan ev sahibi Z.B., dairesinin ilaçlanması konusunda şirket sahibi Ö.E. ile anlaştı.

YAN DAİREYE HABER VERİLMEDİ

İddiaya göre ilaçlamanın yapılacağına dair hiçbir komşusuna da bilgi vermedi.

ANNE VE OĞLU BAYGIN BULUNDU

Firma sahibi Ö.E. ve işyeri çalışanı B.E.S., saatler süren ilaçlamanın sonunda apartmandan ayrıldı. Ancak iddiaya göre ilerleyen saatlerde ilaçlamada kullanılan kimyasallar yan daireye sızınca tam bir aile faciası yaşandı.

İlaçlamanın yapıldığı yan dairede bulunan anne Sevda ile ailenin tek çocuğu olan Yusuf Talha Çanlı, sızan gazdan zehirlenerek bayıldı. Akşam saatlerinde eve dönen baba Uğur Canlı, baygın vaziyette bulduğu eşini ve oğlunu hemen hastaneye götürdü.

Sabah'tan Cennete Üstemel'in haberine göre ilk müdahale sonrası anne ve oğlu Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'ne sevk edildi. Durumu ağırlaşınca hava ambulansıyla İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne nakledilen küçük Talha, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ALT KAT KOMŞUSU DA ZEHİRLENDİ

Anne Sevda Çanlı'nın tedavisi yoğun bakım ünitesinde devam ederken aynı apartmanda yaşayan Cemile Varlı'da mide bulantısı, kusma ve baş dönmesi şikayetiyle geç saatlerde hastaneye başvurdu.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Yaşanan facianın ardından Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında daire sahibi Z.B., firma yetkilisi Ö.E. ve işyeri çalışanı B.E.S. gözaltına alındı.

Firma yetkilisi Ö.E. ilk ifadesinde daire sahibine ilaçlama ile ilgili her türlü bilgilendirmeyi ve riskleri anlattıklarını ileri sürdü. İfadelerinin ardından tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edilen Z.B., firma yetkilisi Ö.E. tutuklanırken, işyeri çalışanı B.E.S. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.