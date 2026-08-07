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Karadeniz'de bir Türk gemisine daha saldırıldı

Rusya'nın Novorossiysk Limanı açıklarındaki Türk bayraklı "MV Güllük" kuru yük gemisine insansız hava aracı (İHA) ile saldırı gerçekleştirildi.

Karadeniz'de bir Türk gemisine daha saldırıldı

Rusya'nın Taman kentine doğru seyreden Türk bayraklı kuru yük gemisi MV Güllük, Novorossiysk Limanı yakınlarında İHA saldırısına uğradı. İHA'nın geminin yaşam mahalline isabet ettiği, can kaybı ya da yaralanma olmadığı öğrenildi. Geminin hasar tespiti ve onarımı için İstanbul’a doğru yola çıktığı belirtildi.

Karadeniz de bir Türk gemisine daha saldırıldı 1

2002 yılında inşa edilen MV Güllük gemisi, uluslararası taşımacılıkta kullanılıyordu.

Karadeniz de bir Türk gemisine daha saldırıldı 2

BAKANLIK UYARIDA BULUNMUŞTU

Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın 3 Ağustos'ta Novorossiysk yakınlarında Nadezhda ve Yaşar gemilerine yönelik saldırılarının ardından Karadeniz'deki çatışmanın tırmanmasından duyduğu ciddi endişeyi dile getirmişti. Bakanlık, çatışmayı kontrol altına almak için önlem alınmaması halinde gıda güvenliği de dahil olmak üzere ciddi sonuçlar doğabileceği konusunda uyarıda bulunmuştu.

Karadeniz de bir Türk gemisine daha saldırıldı 3

Karadeniz de bir Türk gemisine daha saldırıldı 4

Karadeniz de bir Türk gemisine daha saldırıldı 5


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Rusya İHA saldırı
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