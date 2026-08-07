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MHP lideri Bahçeli nikah şahidi oldu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Ankara İl Başkanı Alparslan Doğan'ın oğlunun düğün törenine katılarak nikah şahidi oldu. Nikaha MHP Genel Başkan Yardımcıları ve milletvekilleri, partililer ile AK Parti milletvekilleri de katıldı.

MHP lideri Bahçeli nikah şahidi oldu
Recep Demircan

MHP Ankara İl Başkanı Alparslan Doğan'ın oğlu Enes Doğan, Zehra Çelik ile dünya evine girdi. Yenimahalle ilçesindeki Ankara Konağı'nda gerçekleştirilen düğün törenine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Genel Başkan Yardımcıları ve milletvekilleri, partililer, AK Parti milletvekilleri ve davetliler katıldı.

MHP lideri Bahçeli nikah şahidi oldu 1

DİĞER ŞAHİTLER CELAL ADAN VE UAT OKTAY OLDU

Gümüşhane Belediye Başkanı Vedat Soner Başer’in kıydığı nikahta, çiftin şahitliğini MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanvekili Celal Adan ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay yaptı. Sanatçı Ali Kınık da düğünde sahne aldı.

MHP lideri Bahçeli nikah şahidi oldu 2

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Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli MHP
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