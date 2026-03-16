9 yıl sonra gelen taşkınlar zemini vurdu: Tunca Nehri’ndeki kıyıda yarıklar oluştu

Edirne’de Tunca Köprüsü’ne yakın bir noktada, nehir kıyısında meydana gelen toprak kayması dikkat çekti.

50 METRELİK KAYMA OLUŞTU

Tunca Nehrinin kıyısında yaklaşık 50 metrelik alanda oluşan kayma özellikle yürüyüş yapılan alanlarda zeminin yer yer çöktüğünü ortaya koydu.

Bazı bölümlerde toprağın yaklaşık yarım metre aşağıya çöktüğü gözlemlenirken, kıyı hattında belirgin yarıklar oluştu.

Kaymanın etkisiyle bölgede bulunan bir ağaç köklerinden ayrılarak nehre doğru devrildi.

TAŞKINLAR ZEMİNİ ZAYIFLATTI

Bölgede yaşanan toprak kaymasının nedenleri arasında son dönemde etkili olan nehir taşkınlarının bulunduğu değerlendiriliyor.

Edirne’de yaklaşık 9 yıl aradan sonra yeniden yaşanan taşkınlar, nehir kıyısındaki toprağın uzun süre suya maruz kalmasına neden oldu.

VATANDAŞLAR TEDİRGİN

Toprak kaymasının yaşandığı alanı gören vatandaşlar bölgede oluşan yarık ve çökmeler nedeniyle tedirgin olduklarını dile getirdi.

Özellikle nehir kenarında yürüyüş yapanların dikkatli olması gerektiği belirtilirken, kıyı hattındaki zeminin ilerleyen günlerde nasıl bir değişim göstereceği merak konusu oldu.

Herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı olayda, bölgedeki zemin hareketlerinin takip edilmesi ve gerekli önlemlerin alınması gerektiği ifade ediliyor.



Kaynak: İHA | Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır