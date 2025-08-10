96 yılın sıcaklık rekoru kırıldı! Nem yüzde 100'e ulaştı... Nefes almakta zorlanıyorlar

Türkiye'yi etkisi altına alan sıcak hava dalgasında Adana'da 96 yılın sıcaklık rekoru kırıldı. Vatandaş gündüz aşırı sıcak, gece ise yüzde 100'e ulaşan nem nedeniyle nefes alamaz hale geldi.

REKOR 46.7 İLE KIRILDI

Türkiye'yi etkisi altına alan sıcak hava dalgası en çok Adana'yı etkiledi. Dün daha önce 45.7 olan sıcaklık rekoru 46.7 ile kırıldı. Gündüz sıcak hava ile boğuşan Adanalılar güneş battıktan sonra da bir türlü serinleyemedi.

GECE DE NEM VURDU

Gece nem oranı yüzde 100'e ulaştı. Nem nedeniyle vatandaşlar nefes almakta bile güçlük çekti. Sabahın ilk saatlerinde bile yüzde 56 olduğu için sıcaklık 33 derece olmasına rağmen hissedilen sıcaklık 40 derece.

HAFTA SONUNA KADAR SÜRECEK

Meteoroloji verilerine göre sıcak hava dalgasının önümüzdeki hafta sonuna kadar devam edeceği öğrenildi. Sıcaklığın hafta sonundan itibaren 12 derece birden düşerek 34 dereceye kadar ineceği bildirildi.

SON 55 YILIN EN SICAK TEMMUZU YAŞANDI

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Temmuz 2025 Sıcaklık Değerlendirme Raporu’nu açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde önceki yıllarda 25 derece olan temmuz ayı ortalama sıcaklığı, 2025 Temmuz ayında 1.9 derecelik artışla 26.9 dereceye yükseldi. Son 55 yılın en sıcak temmuz ayı değeri olarak kayıtlara geçti.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır