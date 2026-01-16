HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

99 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs Mersin’de yakalandı

Mersin’de hakkında çeşitli suçlardan 98 yıl 11 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahıs, polis ekiplerince yakalandı.

99 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs Mersin’de yakalandı

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri ile Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında aranan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Yapılan titiz ve takipli çalışmalar sonucunda; hükümlü veya tutuklunun kaçması, resmi belgede sahtecilik, çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme, dolandırıcılık ve Vergi Usul Kanununa muhalefet suçlarından hakkında 98 yıl 11 ay 10 gün hapis cezası bulunan A.Y. isimli şahıs, düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, suç ve suçlularla mücadelenin, kamu düzeni ve vatandaşların huzurunun sağlanması amacıyla kararlılıkla ve aralıksız sürdürüleceği vurgulandı.

99 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs Mersin’de yakalandı 1

Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İzmir Valisi Elban: 2025’te 212 organize suç çetesi çökertildiİzmir Valisi Elban: 2025’te 212 organize suç çetesi çökertildi
Rusya: Ukrayna krizinin çözümü, Avrupa güvenliği istişare edilmeden mümkün değilRusya: Ukrayna krizinin çözümü, Avrupa güvenliği istişare edilmeden mümkün değil

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Mersin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Adana'da vahşet! Küçük çocuklarını silahla öldürüp intihar etti

Adana'da vahşet! Küçük çocuklarını silahla öldürüp intihar etti

İstanbul'da korkunç cinayet: Otomobilde başından vurulmuş halde bulundu

İstanbul'da korkunç cinayet: Otomobilde başından vurulmuş halde bulundu

Gece yarısı herkesin konuştuğu kare! F.Bahçe imza için gitti

Gece yarısı herkesin konuştuğu kare! F.Bahçe imza için gitti

Acil organ nakli çağrısı yapılmıştı! Ünlü oyuncudan üzen haber

Acil organ nakli çağrısı yapılmıştı! Ünlü oyuncudan üzen haber

'Hiç sürpriz olmaz' Altın fiyatları için Sefer Şener net konuştu 'Altyapısını hazırlıyor'

'Hiç sürpriz olmaz' Altın fiyatları için Sefer Şener net konuştu 'Altyapısını hazırlıyor'

Bugünden itibaren değişiyor: Kartla ödeme yapan herkesi ilgilendiriyor

Bugünden itibaren değişiyor: Kartla ödeme yapan herkesi ilgilendiriyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.