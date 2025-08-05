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999 kişiyi soslu tavuk dönerle zehirlemişlerdi! istenen cezalar belli oldu

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 999 kişinin yedikleri tavuk dönerden zehirlenmesine ilişkin haklarında dava açılan tutuklu 2 sanık, 1 yıl 6'şar aydan 8'er yıla kadar hapis cezası istemiyle hakim karşısına çıkacak.

999 kişiyi soslu tavuk dönerle zehirlemişlerdi! istenen cezalar belli oldu

Körfez Cumhuriyet Başsavcılığının, sanıklar işletme sahibi E.T. ve döner ustası K.Y. hakkında, "taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" ve "bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaç ticareti" suçlamalarıyla hazırladığı iddianame, Körfez 3. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, 1 Nisan 2025'te Adnan Kahveci Caddesi'nde faaliyet gösteren iş yerinde tavuk döner tükettikten sonra rahatsızlanan 999 kişinin Körfez, Dilovası, Derince Eğitim ve Araştırma, Kocaeli Devlet, Seka Devlet ve Kocaeli Üniversitesi Hastanesi ile özel sağlık kuruluşlarına başvurduğu belirtildi.

999 kişiyi soslu tavuk dönerle zehirlemişlerdi! istenen cezalar belli oldu 1

KRİTERLERE UYGUN OLMAYAN TAVUK ETİNİ VATANDAŞA YEDİRDİLER

Dosya kapsamında 287 kişinin şikayetçi olduğu aktarılan iddianamede, etlerin soslanıp hazırlanması ve pişirme aşamalarının işletme sahibi E.T. ve döner ustası K.Y. tarafından gerçekleştirildiği kaydedildi. İddianamede, 29 Mart'ta şüphelilerin tedarikçi firmadan tavuk etlerini teslim alarak sosladıkları ve dinlenmeye bıraktıkları, ürünlerin son kullanma tarihinin 3 Nisan olduğunun tespit edildiği bildirildi.

999 kişiyi soslu tavuk dönerle zehirlemişlerdi! istenen cezalar belli oldu 2

İddianamede, soslanan tavukların pişirilerek satışına 30 Mart'ta başlandığı ve 2 Nisan'a kadar devam ettiğinin anlaşıldığı belirtilerek, şu ifadeler yer aldı:

"İşletme tarafından satılan tavuk döner cinsi gıda maddelerinden tüketen müşteki ve mağdurların rahatsızlanarak benzer şikayetlerle sağlık kuruluşlarına başvurmaları neticesinde 1 Nisan 2025 günü Cumhuriyet Başsavcılığımıza başlatılan soruşturma kapsamında Körfez İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince işletmede denetim gerçekleştirilerek satışa sunulan gıda maddelerinden gerekli numuneler alınmıştır. Kocaeli Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğünce yapılan mikrobiyolojik muayene ve analiz neticesinde, işletmede satılan tavuk döner ürününün analiz raporunda bacillus cereus varlığı, koagülaz pozitif staphylococcus varlığı, listeria monocytigenes varlığı, salmonella spp varlığı tespit edilmiş ve analiz sonucu döner numunesinin Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği'ne uygun olmadığı tespit edilmiştir."

999 kişiyi soslu tavuk dönerle zehirlemişlerdi! istenen cezalar belli oldu 3

1,5 YILDAN 8 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

İddianamede yer verilen bilirkişi raporunda ise olaydan etkilenenlerin hastane raporlarında zehirlenme tanılarının olması, alınan numunenin analiz sonucunun gıda mevzuatına aykırı olması ve analiz sonucunda tavuk döner ürününde 4 adet mikroorganizmanın yüksek bulunması nedeniyle gıda mevzuatına aykırı olması, bulunan mikroorganizmadan "listeria monocytigenes" bakterisinin nadir de olsa ölümcül sonuçlara neden olabilmesi, analiz sonucunda bulunan mikroorganizma nedenlerinin ortak sebeplerinde yetersiz hijyen koşullarının sebep olmasından dolayı olaydan şüphelilerin sorumlu olduğu yönünde kanaat bildirildi.

999 kişiyi soslu tavuk dönerle zehirlemişlerdi! istenen cezalar belli oldu 4

İşletmeci E.T. ve döner ustası K.Y'nin gıda sektörünün gerektirdiği asgari dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı hareket ederek hijyen eksikliği, etin uygun koşullarda pişirilmemesi ve muhafaza edilmemesi kaynaklı olarak müştekilerin gıda zehirlenmesi yaşamalarına neden oldukları belirtilen iddianamede, sanıklar hakkında, "taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" ve "bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaç ticareti" suçlarından toplam 1 yıl 6'şar aydan 8'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları talep edildi.

999 kişiyi soslu tavuk dönerle zehirlemişlerdi! istenen cezalar belli oldu 5

NE OLMUŞTU?

Körfez ilçesinde Güney Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki bir dönercide 1 Nisan 2025'te çok sayıda vatandaşın yedikleri tavuk dönerden zehirlenerek hastanelere başvurması üzerine işletme sahibi E.T. ve döner ustası K.Y. tutuklanmış, işletme ise tedbir amaçlı mühürlenmişti.

(AA-İHA)

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
gıda zehirlenmesi zehirlenme Kocaeli dava tavuk döner
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