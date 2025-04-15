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AB'den ABD'ye yönelik misilleme tedbirlerini askıya alma kararı

ABD'nin gümrük vergilerine misilleme kararı alan Avrupa Birliği (AB), misilleme tedbirlerini müzakerelere zaman tanımak için 14 Temmuz'a kadar askıya aldı.

AB'den ABD'ye yönelik misilleme tedbirlerini askıya alma kararı

Avrupa Komisyonu, dün kabul edilen bir yasal düzenleme ile ABD'nin gümrük tarifelerine karşı hazırlanan ve bugün uygulamaya girmesi planlanan misilleme tedbirlerini 14 Temmuz'a kadar askıya aldı. AB Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, "AB, ABD'nin uyguladığı tarifeleri haksız ve zararlı olarak görmekte ve bu tarifelerin her iki tarafın yanı sıra küresel ekonomiye de zarar verme riski taşıdığını vurgulamaktadır" denildi.

'SIFIRA KARŞI SIFIR' GÜMRÜK TARİFESİ

Misilleme tedbirlerinin müzakerelere alan açmak için 90 gün askıya alınması kararı, geçtiğimiz hafta AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen tarafından açıklanmıştı.

AB Komisyonu'nun ticaretten sorumlu üyesi Maros Sefcovic, AB ile ABD arasındaki anlaşmazlığa müzakere ile çözüm bulma çabaları çerçevesinde Washington DC'de temaslarda bulunuyor. Bu çerçevede dün ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick ile bir araya gelen Sefcovic, görüşmenin ardından sosyal medya üzerinden yayınladığı açıklamada, "AB, yapıcı tutumunu sürdürmekte ve adil bir anlaşmaya hazır olduğunu belirtmektedir. Buna, mütekabiliyet ilkesi çerçevesinde sanayi ürünlerinde 'sıfıra karşı sıfır' gümrük tarifesi ve tarife dışı engeller üzerinde çalışma yürütme teklifimiz de dahildir" dedi.

Sefcovic, bu hedefe ulaşmak için her iki tarafın da ortak çaba göstermesi gerektiğini söyledi.

ABD YÜZDE 25 TARİFE AÇIKLAMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump, 10 Şubat'ta çelik ve alüminyuma yüzde 25 tarife uygulanacağını açıklamış ve bu tarifeler 12 Mart'ta uygulanmaya başlanmıştı. Buna karşılık olarak AB üyesi ülkeler, 9 Nisan tarihinde Avrupa Komisyonu'nun ABD'ye misilleme olarak hazırladığı tarife listesini kabul etmişti. Aynı gün ABD, tarifelere 90 günlük ara kararı alındığını duyurmuş ve AB liderleri de müzakerelere şans tanımak üzere misilleme tedbirlerinin askıya alınacağını açıklamıştı.

AB, 21 MİLYAR EUROLUK İTHALATA VERGİYİ ONAYLAMIŞTI

AB, askıya aldığı misilleme tedbirlerini ABD'nin çelik ve alüminyuma ek vergi uygulama kararının ardından almıştı. Askıya alınan misilleme tedbirleri, ABD'nin Avrupa'ya gerçekleştirdiği motosikletler, lüks tekneler ve portakal suyu gibi ürünlerin yer aldığı ve toplamda 21 milyar euroluk ürünleri kapsıyordu. Avrupa Birliği bu ürünlere toplamda yüzde 25 oranında gümrük vergisi uygulamayı planlıyordu.

(AA)

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Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
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Avrupa ab abd
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