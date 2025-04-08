HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

AB'den Bosna Hersek çıkışı: Güvenliğine karşı tehditlere tahammülümüz yok

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Bosna Hersek'in güvenliğine yönelik tehditler karşısında tahammülleri olmadığını ifade etti.

AB'den Bosna Hersek çıkışı: Güvenliğine karşı tehditlere tahammülümüz yok

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki Avrupa Birliği Barış Gücü Misyonunun (EUFOR) kışlasını ziyaret eden Kallas, askeri yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kallas, burada yaptığı açıklamada, Saraybosna'daki uluslararası barış misyonu EUFOR-Althea'nın Bosna Hersek'teki güvenliğe destek verdiğini söyledi.

"BÖLÜNMEYE YÖNELİK GİRİŞİMLER KABUL EDİLEMEZ"

Bosna Hersek için güvenli ortamın hala gerekli olduğuna dikkati çeken Kallas, şöyle devam etti:

"(Bosna Hersek'in iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti) RS'deki yöneticiler anayasal düzeni baltalıyor, tüm vatandaşların temel özgürlüklerini tehdit ediyor. Bu eylemler, Bosna Hersek'in AB yolunda üstlendiği taahhütlerle çelişmektedir. Bosna Hersek'in toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve anayasal düzenine yönelik tehditlere asla müsamaha göstermeyeceğiz. Ülkenin bölünmesine yönelik her türlü girişim kabul edilemez."

thumbs_b_c_9f28b6a7254e480eba82f4712b3c084e

Mart ayında EUFOR-Althea'ya yüzlerce ek asker gönderildiğini aktaran Kallas, bunun, AB'nin bölgenin güvenliğine ve istikrarına verdiği önemin bir mesajı olduğunu dile getirdi.

Bosna Hersek'in güvenliğine yönelik tehditler karşısında tahammülleri olmadığını belirten Kallas, şu ifadeleri kullandı:

"Sizlerin varlığı ve yaptığınız çalışmalar, yerel halka güven veriyor ve bölücü söylem ve korku yayanları caydırıyor. Bosna Hersek halkı, istikrar ve refahtan daha azını hak etmiyor. AB, bu ülkenin en istikrarlı, güvenilir ve öngörülebilir ortağı olmaya devam edecektir. AB yolunda ilerleme, Bosna Hersek için refah ve istikrarın en güçlü garantisidir." (AA)
Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çorlu'da trafik kazası: 1 yaralıÇorlu'da trafik kazası: 1 yaralı
Avrupa'da bu iddia endişe yarattı! "ABD geri çekecek"Avrupa'da bu iddia endişe yarattı! "ABD geri çekecek"

Anahtar Kelimeler:
Bosna Hersek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Teşkilat'tan çıkartılan Aybüke Pusat'tan ilk paylaşım geldi!

Teşkilat'tan çıkartılan Aybüke Pusat'tan ilk paylaşım geldi!

Eski başbakandan Melih Gökçek çıkışı! Eski bakan Ruhsar Pekcan'ı da hatırlattı

Eski başbakandan Melih Gökçek çıkışı! Eski bakan Ruhsar Pekcan'ı da hatırlattı

Netanyahu'dan İran'a tehdit: "Anlaşma olmazsa askeri seçeneğe yönelebiliriz"

Netanyahu'dan İran'a tehdit: "Anlaşma olmazsa askeri seçeneğe yönelebiliriz"

Gram altın için piyasaları sarsacak rakamı İslam Memiş açıkladı!

Gram altın için piyasaları sarsacak rakamı İslam Memiş açıkladı!

"Yavşak" deyip açtı ağzını yumdu gözünü

"Yavşak" deyip açtı ağzını yumdu gözünü

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.