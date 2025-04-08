AB'den Bosna Hersek çıkışı: Güvenliğine karşı tehditlere tahammülümüz yok

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki Avrupa Birliği Barış Gücü Misyonunun (EUFOR) kışlasını ziyaret eden Kallas, askeri yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kallas, burada yaptığı açıklamada, Saraybosna'daki uluslararası barış misyonu EUFOR-Althea'nın Bosna Hersek'teki güvenliğe destek verdiğini söyledi.

"BÖLÜNMEYE YÖNELİK GİRİŞİMLER KABUL EDİLEMEZ"

Bosna Hersek için güvenli ortamın hala gerekli olduğuna dikkati çeken Kallas, şöyle devam etti:

"(Bosna Hersek'in iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti) RS'deki yöneticiler anayasal düzeni baltalıyor, tüm vatandaşların temel özgürlüklerini tehdit ediyor. Bu eylemler, Bosna Hersek'in AB yolunda üstlendiği taahhütlerle çelişmektedir. Bosna Hersek'in toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve anayasal düzenine yönelik tehditlere asla müsamaha göstermeyeceğiz. Ülkenin bölünmesine yönelik her türlü girişim kabul edilemez."

Mart ayında EUFOR-Althea'ya yüzlerce ek asker gönderildiğini aktaran Kallas, bunun, AB'nin bölgenin güvenliğine ve istikrarına verdiği önemin bir mesajı olduğunu dile getirdi.

Bosna Hersek'in güvenliğine yönelik tehditler karşısında tahammülleri olmadığını belirten Kallas, şu ifadeleri kullandı:

"Sizlerin varlığı ve yaptığınız çalışmalar, yerel halka güven veriyor ve bölücü söylem ve korku yayanları caydırıyor. Bosna Hersek halkı, istikrar ve refahtan daha azını hak etmiyor. AB, bu ülkenin en istikrarlı, güvenilir ve öngörülebilir ortağı olmaya devam edecektir. AB yolunda ilerleme, Bosna Hersek için refah ve istikrarın en güçlü garantisidir." (AA)

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır