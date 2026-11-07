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Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu baronu, Mersin’de yakalandı

Kırmızı bültenle aranan Özbekistan uyruklu uyuşturucu baronu Odil Fakhridinovich Khudayberdiev, Mersin’de seraların olduğu bölgedeki bir evde yakalandı.

Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu baronu, Mersin’de yakalandı

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Özbekistan uyruklu uyuşturucu baronu Odil Fakhrıdınovich Khudayberdıev’un kente geldiğini tespit etti. Ekipler, Özbekistan makamlarınca ‘uyuşturucu’ suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Khudayberdıev’un kentteki bir sera bahçelerinde olduğunu belirledi. Khudayberdıev’un kaldığı adresi tespit eden ekipler, düzenlediği operasyonda seraların olduğu bölgedeki bir evde yakaladı.

Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu baronu, Mersin’de yakalandı 1
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Mersin
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