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Konya’da fuhuş operasyonu: 7 tutuklama

Konya’da düzenlenen fuhuş operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, Konya Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, fuhuş olaylarının tespit edilmesi ve önlenmesine yönelik 3 ay süren kapsamlı çalışma gerçekleştirdi.

Konya’da fuhuş operasyonu: 7 tutuklama

Konya’da düzenlenen fuhuş operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Konya Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, fuhuş olaylarının tespit edilmesi ve önlenmesine yönelik 3 ay süren kapsamlı çalışma gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar sonucunda fuhşa teşvik ve aracılık ettikleri belirlenen 7 şüpheli tespit edildi. Şüphelilere yönelik Konya ve Çanakkale’de düzenlenen operasyonda, Konya’da 6, Çanakkale’de 1 olmak üzere toplam 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda 1 tabanca, 262 bin lira para, 15 cep telefonu ve 1 tablet ele geçirildi. Çalışmalar kapsamında fuhuş yaptığı tespit edilen 16 kadın hakkında da gerekli işlemler yapıldı. Yabancı uyruklu kadınlar, sınır dışı işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla GÖKSEM’e teslim edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konya’da fuhuş operasyonu: 7 tutuklama 1

Konya’da fuhuş operasyonu: 7 tutuklama 2

Konya’da fuhuş operasyonu: 7 tutuklama 3


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Konya
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