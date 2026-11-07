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Türkiye’ye yılın ilk karı düştü! 4 şehir beyaza büründü

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Türkiye'nin doğusunda kış mevsimi etkisini göstermeye başladı. Kars, Bitlis, Ardahan ve Erzurum'da yılın ilk kar yağışıyla birlikte yüksek kesimler ve kent merkezleri beyaza büründü.

Nemrut Kalderası'ndan Kars'ın köylerine, Ardahan ve Erzurum sokaklarından yüksek rakımlı yerleşim alanlarına kadar uzanan kar manzaraları, ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı. Mevsimin ilk karını gören vatandaşlar sevinç yaşarken, hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte bölgede kış şartları da kendini hissettirmeye başladı.

KARS'TA YILIN İLK KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLERİ

Kars genelinde etkili olan soğuk hava, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Gece başlayan ve zaman zaman etkisini artırarak devam eden yağış, özellikle yüksek rakımlı köylerde kış manzaralarını beraberinde getirdi.

Türkiye’ye yılın ilk karı düştü! 4 şehir beyaza büründü 1

Kars'a kışın geldiğini ifade eden vatandaşlar, "Beklenen kar nihayet geldi. Her ne kadar şehir merkezinde kar yoksa da yüksek kesimler beyaza büründü. Havada kar ile birlikte baya soğudu. Kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Kars'a kış geldi diyebiliriz" dediler.

Türkiye’ye yılın ilk karı düştü! 4 şehir beyaza büründü 2

Kar yağışıyla birlikte ekili ve hasadı tamamlanan tarım arazileri de beyaz örtü altında kaldı. Köy yerleşim alanları, tarlalar, meralar ve çevredeki tepeler karla kaplanırken, bölgedeki doğal güzellikler havadan görüntülendi.

Türkiye’ye yılın ilk karı düştü! 4 şehir beyaza büründü 3

BİTLİS'İN NEMRUT KALDERASI VE TÜRKİYE'NİN EN YÜKSEK RAKIMLI KÖYÜ BEYAZA BÜRÜNDÜ

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan Nemrut Kalderası Milli Parkı, mevsimin ilk kar yağışıyla birlikte beyaz gelinliğini giydi. 2 bin 250 rakımlı kalderada oluşan eşsiz manzara ziyaretçileri kendine hayran bıraktı.

Türkiye’ye yılın ilk karı düştü! 4 şehir beyaza büründü 4

Türkiye’ye yılın ilk karı düştü! 4 şehir beyaza büründü 5

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan ve zirvesinde dünyanın ikinci büyük krater gölünü barındıran Nemrut Kalderası, yağan karla birlikte beyaza büründü.

Türkiye’ye yılın ilk karı düştü! 4 şehir beyaza büründü 6

Deniz seviyesinden 2 bin 250 metre yükseklikte bulunan, uluslararası mükemmeliyet ödülüne sahip Nemrut Kalderası, kar yağışının ardından ortaya çıkan eşsiz manzarasıyla ziyaretçilerine görsel şölen sundu.

Türkiye’ye yılın ilk karı düştü! 4 şehir beyaza büründü 7

Türkiye’ye yılın ilk karı düştü! 4 şehir beyaza büründü 8

Türkiye'nin en yüksek rakımlı köylerinden Kışkılı'yı beyaza bürüdü. Mevsimin ilk karıyla birlikte günlük yaşam olumsuz etkilerinken, ortaya ise güzel görüntüler çıktı.

Türkiye’ye yılın ilk karı düştü! 4 şehir beyaza büründü 9

Türkiye’ye yılın ilk karı düştü! 4 şehir beyaza büründü 10

ARDAHAN’DA YILIN İLK KARI

Ardahan kent merkezinde yılın ilk kar yağışı etkili oldu. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte başlayan kar yağışı, kısa sürede şehir merkezini beyaza bürüdü. Mevsimin ilk karını gören vatandaşlar, kış mevsiminin gelişini hissederken ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

Türkiye’ye yılın ilk karı düştü! 4 şehir beyaza büründü 11

Ardahan kent merkezinde gecenin ilerleyen saatlerinde etkisini artıran kar yağışıyla birlikte cadde ve sokaklar beyaz örtüyle kaplandı. Şehir merkezinde kış manzaraları oluşurken, özellikle yüksek kesimlerde etkili olan soğuk hava ve kar yağışı kış şartlarının kendisini iyiden iyiye hissettirmesine neden oldu.

Türkiye’ye yılın ilk karı düştü! 4 şehir beyaza büründü 12

Akşam saatlerinde etkili olan yağışla birlikte park halindeki araçların üzeri de karla kaplandı. Kentte kış mevsiminin habercisi olan ilk kar yağışı, kentte beyaz bir manzara oluştururken, bölge halkı için de kış hazırlıklarının artık hız kazanacağı dönemin başladığını gösterdi.

Türkiye’ye yılın ilk karı düştü! 4 şehir beyaza büründü 13

ERZURUM ŞEHİR MERKEZİNE YILIN İLK KARI DÜŞTÜ

Erzurum’da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, kent merkezinde etkili oldu. Lapa lapa yağan karla birlikte cadde ve sokaklar beyaz örtüyle kaplandı.

Türkiye’ye yılın ilk karı düştü! 4 şehir beyaza büründü 14

Türkiye’ye yılın ilk karı düştü! 4 şehir beyaza büründü 15

Kar yağışını gören vatandaşlar cep telefonlarına sarılarak fotoğraf ve video çekti.

Türkiye’ye yılın ilk karı düştü! 4 şehir beyaza büründü 16

Bazı vatandaşlar ise kar yağışını yürüyerek izledi. Karın kısa sürede araçların üzerinde birikmesiyle sürücüler de araçlarını temizlemek için uğraştı.

Türkiye’ye yılın ilk karı düştü! 4 şehir beyaza büründü 17

Türkiye’ye yılın ilk karı düştü! 4 şehir beyaza büründü 18

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mynet tarafından yayına alınmıştır

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kar yağışı Bitlis Erzurum Kars Ardahan
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