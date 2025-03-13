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  4. AB'den Güney Afrika'ya 4,7 milyar avroluk yeni yatırım paketi!

AB'den Güney Afrika'ya 4,7 milyar avroluk yeni yatırım paketi!

13.03.2025 17:25
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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Güney Afrika'da temiz enerjiye geçişi, aşı üretimini ve endüstriyel büyümeyi hedefleyen 4,7 milyar avroluk yatırım paketini açıkladı.

AB'den Güney Afrika'ya 4,7 milyar avroluk yeni yatırım paketi!

AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin başkenti Cape Town'da düzenlenen 8. AB-Güney Afrika Zirvesi'nin açılışında hitap etti.

Costa, küresel belirsizliklerin yaşandığı mevcut durumda bağları güçlendirmenin önemine işaret ederek, "Yeni teknolojiler siyasi sistemleri ve küresel güç dinamiklerini altüst ederken, ortaklığımız her zamankinden daha önemli." dedi.

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen ise "AB ile Güney Afrika arasında tarihi bağlar ve köklü ilişkiler bulunuyor. Güney Afrika ve Avrupa arasındaki işbirliği her zamankinden daha önemli. İşte bu nedenle bugün burada ülkelerimiz ve vatandaşlarımız arasında zaten var olan yakın bağları güçlendirmek için bulunuyoruz." diye konuştu.

AB'nin Küresel Geçit Programı kapsamında Güney Afrika'ya 4,7 milyar avro değerinde yatırım paketini duyuran von der Leyen, bu paketin ülkede temiz enerjiye geçişi, aşı üretimini ve endüstriyel büyümeyi hedefleyen projeler için kullanılacağını belirtti.

"Güney Afrika halihazırda Afrika'daki en yakın ortağımız ve kıtadaki tek stratejik ortağımızdır." diyen von der Leyen, AB ile Güney Afrika arasındaki ticaretin yılda yaklaşık 50 milyar avroya ulaştığını kaydetti.

Güney Afrika ile ayrıca temiz hidrojen ve kritik hammaddelere yatırım yapılmasını kolaylaştırmayı amaçlayan "Temiz Ticaret ve Yatırım Ortaklığı" müzakerelerinin başlatıldığını belirten von der Leyen, "Temiz hidrojen üretmek için yükselen endüstriniz ve güçlü ihracat hedefleriniz var. Avrupalı şirketler buraya yatırım yapmak istiyorlar ancak daha fazla teşvike ihtiyaçları var. Bu nedenle 'Temiz Ticaret ve Yatırım Ortaklığı' özel şirketlerle birlikte temiz enerji, hammadde ve yeşil hidrojen yatırımlarını destekleyebilir." ifadelerini kullandı.

Zirve kapsamında bilim ve teknoloji alanlarındaki işbirliğinin geliştirilmesine karar verildiğini söyleyen von der Leyen, özellikle yapay zeka araştırmaları konusunda ortak çalışmaların artırılacağını aktardı.

(AA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
ab güney afrika
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