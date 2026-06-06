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AB'den İsrail ve Lübnan'a çağrı

Avrupa Birliği (AB), İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes anlaşmasının kalıcı barış ve güvenliğin tesis edilmesi için önemli bir fırsat olduğunu belirterek, taraflara "anlaşma hükümlerine tam olarak uyma" çağrısında bulundu.

AB'den İsrail ve Lübnan'a çağrı

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas tarafından AB adına yapılan yazılı açıklamada, İsrail ve Lübnan'ın doğrudan müzakereleri yapıcı bir anlayışla sürdürmesinden memnuniyet duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, tüm taraflardan ateşkes anlaşmasının şartlarına eksiksiz riayet etmeleri istenirken, Hizbullah'ın anlaşmaya ilave şartlar getirme girişimlerinin reddedildiği ifade edildi.

LÜBNAN'DAN AYRILMASI TALEP EDİLDİ

Tüm askeri faaliyetlerin derhal durdurulması gerektiğinin vurgulandığı açıklamada, Hizbullah'ın Litani Nehri'nin güneyinden çekilmesi, İsrail'in de Lübnan topraklarından ayrılması talep edildi.

Açıklamada, Birliğin, Lübnan hükümetine desteğini sürdüreceği ve İsrail ile Lübnan arasında varılacak herhangi bir anlaşmanın uygulanmasına katkı sunmaya hazır olduğu kaydedilerek, her iki ülke halkının da yeniden çatışma tehdidi olmadan barış ve güvenlik içinde yaşama hakkına sahip olduğunun altı çizildi.

Açıklamada, devam eden gerilim ve hava saldırılarının, Lübnan halkına ağır insani ve sosyoekonomik maliyet yüklediği vurgulandı.

Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü'ne (UNIFIL) destek yinelenen açıklamada, 4 Haziran'daki saldırılarda, bir UNIFIL askerinin daha hayatını kaybetmesi kınandı.

Açıklamada, barış gücü personelinin öldürülmesinin, uluslararası hukukun ihlali olduğu ve sorumluların hesap vermesi gerektiği kaydedildi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa Birliği İsrail Lübnan
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