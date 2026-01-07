ABD ile Rusya gerilimi! Kuzey Atlantik ve Karayipler’de ‘hayalet filo’ petrol tankerlerine el koydular

ABD, Karayipler ve Doğu Pasifik'te yürütülen Güney Mızrağı Operasyonu kapsamında 2 gemiye el konulduğunu açıkladı.

"GEMİYE ÇIKMA OPERASYONU GERÇEKLEŞTİ"

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bugün şafak öncesi düzenlenen iki ayrı operasyonda, Sahil Güvenlik, biri Kuzey Atlantik’te, diğeri Karayipler yakınlarındaki uluslararası sularda olmak üzere 2 ‘hayalet filo’ petrol tankerine art arda ve titizlikle koordineli edilmiş çıkma operasyonu gerçekleştirdi. Her iki gemi -Motor Tanker Bella I ve Motor Tanker Sophia- ya en son Venezuela’ya yanaşmıştı ya da bu ülkeye doğru seyir halindeydi. Başkan Trump’ın cesur ve vizyoner liderliği altında, ABD Sahil Güvenliği’nin taktik ekipleri; Savaş Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı’ndaki meslektaşlarıyla yakın iş birliği içinde çalışarak, uzmanlıklarını bu operasyonlarda kullandı ve saatler içinde iki güvenli ve etkili gemiye çıkma operasyonu gerçekleştirdi” ifadelerini kullandı.

"KAÇMAYA YÖNELİK BAŞARISIZ BİR GİRİŞİM"

Noem, “Bu tankerlerden biri olan Motor Tanker Bella I, haftalardır Sahil Güvenlik’ten kaçmaya çalışıyordu, hatta takip altındayken bayrağını değiştirip gövdesine yeni bir isim boyayarak adaletten kaçmaya yönelik çaresiz ve başarısız bir girişimde bulundu. USCGC Munro gemisinin kahraman mürettebatı, bu gemiyi açık denizlerde ve zorlu fırtınalar arasında takip etti, büyük bir dikkatle gözetleme yaparak ülkemizi korudu ve Amerikalıları gururlandıran kararlılık ve vatanseverlik örneği sergiledi. Bu cesur kadın ve erkekler özverili görev anlayışları nedeniyle ulusumuzun teşekkürlerini hak etmektedirler. Dünyanın suçlularına mesaj verilmiştir: Kaçabilirsiniz, ama saklanamazsınız. Nerede bulursak bulalım, Amerikan halkını koruma ve uyuşturucu terörizmin finansmanını kesintiye uğratma görevimizden asla vazgeçmeyeceğiz” açıklamasında bulundu.

RUSYA'DAN TEPKİ

Rusya, ABD’nin daha önce "Bella-1" olarak bilinen Marinera adlı Rus bandıralı petrol tankerine Venezuela bağlantılı olması ve yaptırımları ihlal ettiği gerekçesiyle Kuzey Atlantik'te el koymasına tepki gösterdi. Rusya Ulaştırma Bakanlığı, 24 Aralık 2025 tarihinde "Marinera" adlı geminin Rus mevzuatı ve uluslararası hukuk normları temelinde Rusya bayrağı altında seyir için geçici izin aldığını belirterek, "Bugün, herhangi bir devletin karasuları dışında açık denizde, gemiye ABD deniz kuvvetleri çıktı ve gemi ile iletişim kesildi" açıklamasını yaptı.

1982 tarihli BM Deniz Hukuku Sözleşmesi’ni hatırlatan Bakanlık, "Açık denizde serbest seyrüsefer rejimi geçerlidir ve hiçbir devlet, başka devletlerin yargı yetkisi altında uygun şekilde kayıtlı olan gemilere karşı güç kullanma hakkına sahip değildir" ifadelerini kullandı.

"BELLA 1"

Eski adıyla "Bella 1" olarak bilinen petrol tankeri, "yasa dışı şekilde petrol taşıdığı" gerekçesiyle 2024'ten bu yana ABD yaptırımlarına tabi tutuluyordu.

Son dönemde Venezuela istikametinde ilerlerken ABD Sahil Güvenliğinin takibine takılan petrol tankeri, iki haftadan fazla süredir Atlantik Okyanusu'nda ABD ablukasından kaçmaya çalışıyordu.

ABD'nin geçen ay petrol tankerine çıkma girişimi püskürtülmüş, ardından mürettebat, geminin yan tarafına Rus bayrağı çizerek adını "Marinera" ve tescilini de Rusya olarak değiştirmişti.

ABD medyasında bugün yer alan haberlerde, ABD'nin Venezuela istikametinde ilerleyen ancak geçen ay ABD Sahil Güvenlik ekiplerinden kaçmak için rota değiştiren ve tescilini Rusya olarak gösteren petrol tankerine müdahalede bulunma planları yaptığı ileri sürülmüştü.

