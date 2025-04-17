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AB, o ülkeyi de Schengen bölgesine sokmaya hazırlanıyor... Türkiye ile arasındaki fark dikkat çekti!

Avrupa Birliği, Suudi Arabistan vatandaşlarına Schengen bölgesine vizesiz giriş imkânı tanımaya hazırlanıyor. Yeni uygulama iki bölge arasındaki ilişkileri güçlendirmeyi amaçlıyor. Türkiye’nin yüksek ret oranları ise dikkat çekti.

AB, o ülkeyi de Schengen bölgesine sokmaya hazırlanıyor... Türkiye ile arasındaki fark dikkat çekti!
Çiğdem Sevinç

Avrupa Birliği, Suudi Arabistan vatandaşlarına yönelik Schengen vizesi muafiyeti sağlamaya hazırlanıyor. AB'nin Riyad Büyükelçisi Christophe Farnaud, kısa süreli seyahatler için vize şartının tamamen kaldırılmasının planlandığını açıkladı. Bu gelişme, Suudi vatandaşlarının 27 AB ülkesine vizesiz seyahat edebilmesini mümkün kılacak.

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SADECE SEYAHAT DEĞİL KÜLTÜREL VE STRATEJİK HEDEF

Mevcut durumda Suudi Arabistan'dan gelen vize başvurularında red oranı yaklaşık yüzde 5 iken, Türkiye'den yapılan başvurularda bu oran yüzde 21,7’ye kadar çıkıyor. Türkiye, 2023’te Schengen vizesi başvurusunda Çin’in ardından ikinci sırada yer aldı. Farnaud, kararın yalnızca seyahat kolaylığı değil, kültürel ve stratejik ilişkileri geliştirmeyi de hedeflediğini belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa Birliği Suudi Arabistan Türkiye ab schengen vizesi seyahat
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