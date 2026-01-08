HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

AB: Trump'ın politikalarına rağmen ABD'yle "stratejik ortaklık" sürüyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu sözcüsü Arianna Podesta, Donald Trump yönetimindeki ABD ile stratejik ortaklığın sürdüğünü savundu.

AB: Trump'ın politikalarına rağmen ABD'yle "stratejik ortaklık" sürüyor

AB Komisyonu sözcülerinden Podesta, günlük basın toplantısında "AB'nin, Donald Trump yönetiminin mevcut politikaları ışığında ABD'yi nasıl hala stratejik ortak olarak görebildiğine" dair sorulara yanıt verdi.

Podesta, ısrarlı sorular karşısında "Söyleyebileceğim şey şu ki; ABD, Birliğimizin stratejik ortağı olmaya devam ediyor ve onlarla, diğer tüm ortaklarımızla olduğu gibi ortak çıkarlarımızın olduğu alanlarda aktif olarak çalışıyoruz. Elbette, ortak çıkarlarımızın olduğu çeşitli konularda bunu yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Ukrayna'dan Orta Doğu'ya, Grönland'dan gümrük vergilerine ve ticaret anlaşmalarına kadar çeşitli konulardaki anlaşmazlıkların hatırlatılması üzerine sözcü, "Uluslararası ortaklarımızla her adımda aynı fikirde olmak zorunda mıyız? Elbette hayır. Ancak stratejik ortaklarımız olmaya devam ediyorlar ve mümkün olan her alanda onlarla yapıcı bir şekilde çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Podesta, şöyle devam etti:

"Bence ABD'nin, tarihsel olarak ve şu anda, AB'nin stratejik bir ortağı olduğu açıktır. Her zaman öyle olmuştur ve olmaya devam etmektedir. Dediğim gibi bu, her konuda tam olarak aynı şekilde düşünmemiz gerektiği anlamına gelmez ancak ortak vizyonlarımız ve ortak çıkarlarımız var. Jeopolitikten ekonomiye kadar aktif olarak çalıştığımız birçok alan var. İşbirliği yapabileceğimiz ve yaptığımız birçok alan var."

AB-ABD ilişkileri, Donald Trump yönetimi döneminde ticaret, güvenlik ve dış politika başlıklarında yaşanan görüş ayrılıklarıyla gergin seyrediyor.

ABD’nin AB menşeli çelik ve alüminyuma ek gümrük vergileri getirmesi, NATO kapsamında savunma harcamalarına ilişkin sert eleştiriler, Ukrayna’ya yönelik askeri ve mali destek konusunda Washington ile Avrupa başkentleri arasında yaklaşım farklılıkları, tarihi ortaklığı sınayan başlıklar arasında yer alıyor.

Son olarak Trump’ın, AB üyesi Danimarka'ya bağlı özerk bölge Grönland’a yönelik artan ilgisi, AB açısından egemenlik ve jeopolitik hassasiyetleri Brüksel'de rahatsızlık yarattı.Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Niğde Valiliği’nden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısıNiğde Valiliği’nden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
Sinop'ta otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralıSinop'ta otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Avrupa Birliği
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump açıklamıştı! Venezuela'daki yeni yönetimden dikkat çeken karar

Trump açıklamıştı! Venezuela'daki yeni yönetimden dikkat çeken karar

Baba ve 3 oğlunu sokak ortasında vurdu: 2 ölü, 2 yaralı

Baba ve 3 oğlunu sokak ortasında vurdu: 2 ölü, 2 yaralı

Galatasaray'dan ilk transfer geldi! Gece yarısı duyuruldu...

Galatasaray'dan ilk transfer geldi! Gece yarısı duyuruldu...

'Uyuşturucu' soruşturmasında 19 şüpheli tutuklandı

'Uyuşturucu' soruşturmasında 19 şüpheli tutuklandı

Haydarpaşa Limanı'nda dikkat çeken görüntü! İthal sıfır otomobillerle doldu

Haydarpaşa Limanı'nda dikkat çeken görüntü! İthal sıfır otomobillerle doldu

Kira zammı belli oldu, depozito için de karar çıktı

Kira zammı belli oldu, depozito için de karar çıktı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.