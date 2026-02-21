HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kuvvetli fırtına ile sağanak geliyor: 5 ile sarı kodlu uyarı! İstanbul'a kar yağacak mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, bugün yurdun batı kesimlerinde fırtına ve kuvvetli sağanak yağış etkili olacak. Marmara’nın batısı ile Kıyı Ege’de rüzgarın güneybatı yönlerden saatte 60 kilometreye ulaşarak fırtına olma bekleniyor. İstanbul'a bu hafta kar yağacak mı? AKOM açıkladı...

Kuvvetli fırtına ile sağanak geliyor: 5 ile sarı kodlu uyarı! İstanbul'a kar yağacak mı?
Sedef Karatay Bingül

MGM’nin tahminlerine göre, İzmir, Muğla ve Antalya başta olmak üzere birçok ilde sel ve su baskını riskine karşı vatandaşlara uyarı yapıldı.

Kuvvetli fırtına ile sağanak geliyor: 5 ile sarı kodlu uyarı! İstanbul a kar yağacak mı? 1

BATI’DA KUVVETLİ YAĞIŞ VE FIRTINA

Tahminlere göre sağanak yağışlar Marmara’nın batısı ile Kıyı Ege’de yer yer kuvvetli olacak. Fırtına ile birlikte etkisini artırması beklenen yağışların ulaşımda aksamalara ve ani su baskınlarına yol açabileceği bildirildi.

MGM, riskli bölgelerde yaşayan vatandaşların çatı uçması, ağaç devrilmesi ve sel gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olmalarını istedi.

Kuvvetli fırtına ile sağanak geliyor: 5 ile sarı kodlu uyarı! İstanbul a kar yağacak mı? 2

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının bugün yurt genelinde mevsim normallerinin 6-8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgarın genellikle güney ve doğulu, yurdun güneydoğu kesimleri ile akşam saatlerinden sonra Marmara'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Ege kıyılarında yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

5 İLE SARI KODLU UYARI

MGM; Aydın, Balıkesir, Çanakkale, İzmir ve Muğla için sarı kodlu kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı yayımladı. Yetkililer, özellikle sabah ve öğle saatlerinde etkili olması beklenen yağışlara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Kuvvetli fırtına ile sağanak geliyor: 5 ile sarı kodlu uyarı! İstanbul a kar yağacak mı? 3

AKOM AÇIKLADI: İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?

AKOM’un açıklamasına göre İstanbul'da hafta boyunca kar beklenmiyor. Hava, rüzgarlı ve yer yer sağanak yağışlı olacak.

Açıklamada, "Bir gün bahar havası yaşanırken ertesi gün kış koşulları etkili olacak."

Uzmanlar hafta sonu için İstanbul’da karla karışık yağmur yağacağını öngörmüştü. Resmi kurumlara göre İstanbul’da kar yağmayacak.

Kuvvetli fırtına ile sağanak geliyor: 5 ile sarı kodlu uyarı! İstanbul a kar yağacak mı? 4

AKOM’UN İSTANBUL İÇİN HAFTALIK HAVA TAHMİNİ

21 Şubat Cumartesi: Parçalı ve çok bulutlu

22 Şubat Pazar: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

23 Şubat Pazartesi: Parçalı ve çok bulut

24 Şubat Salı: Parçalı ve çok bulutlu, akşam yağmurlu

25 Şubat Çarşamba: Parçalı ve çok bulutlu, sabah yağmurlu

26 Şubat Perşembe: Az bulutlu ve açık

Kuvvetli fırtına ile sağanak geliyor: 5 ile sarı kodlu uyarı! İstanbul a kar yağacak mı? 5

TOZ TAŞINIMI VE ÇIĞ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi devam ediyor. Öte yandan Güneydoğu Anadolu ile Doğu Akdeniz’de toz taşınımı bekleniyor. Uzmanlar, görüş mesafesinde düşüş ve hava kalitesinde azalma yaşanabileceği uyarısında bulundu.

BUGÜN BAZI İLLERİN HAVA DURUMU VE SICAKLIKLARI

Marmara
Çanakkale: 15°C – Çok bulutlu, sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

Edirne: 10°C – Çok bulutlu, sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

İstanbul: 15°C – Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı.

Kuvvetli fırtına ile sağanak geliyor: 5 ile sarı kodlu uyarı! İstanbul a kar yağacak mı? 6

Ege
Afyonkarahisar: 11°C – Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak; yüksek kesimlerde karla karışık yağmur.

Aydın: 14°C – Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak yağışlı.

İzmir: 15°C – Çok bulutlu, sabah saatlerinde kuvvetli sağanak yağışlı.

Muğla: 9°C – Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kuvvetli sağanak yağışlı.

Akdeniz
Adana: 22°C – Parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı.

Antalya: 16°C – Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı.

Hatay: 20°C – Parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı.

Kuvvetli fırtına ile sağanak geliyor: 5 ile sarı kodlu uyarı! İstanbul a kar yağacak mı? 7

İç Anadolu
Ankara: 13°C – Parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak; kuzeyin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur.

Eskişehir: 13°C – Parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

Batı Karadeniz
Bolu: 16°C – Parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmur; yükseklerde kar.

Düzce: 19°C – Parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

Orta ve Doğu Karadeniz
Rize: 15°C – Parçalı bulutlu.

Samsun: 15°C – Parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı.

Trabzon: 15°C – Parçalı bulutlu.

Kuvvetli fırtına ile sağanak geliyor: 5 ile sarı kodlu uyarı! İstanbul a kar yağacak mı? 8

Doğu Anadolu
Erzurum: 8°C – Parçalı ve az bulutlu.

Kars: 5°C – Parçalı ve az bulutlu.

Güneydoğu Anadolu
Diyarbakır: 15°C – Parçalı ve az bulutlu.

Gaziantep: 15°C – Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İran sınırında savaş alarmı! Türk askeri tetikteİran sınırında savaş alarmı! Türk askeri tetikte
O ülkede darbe girişimi! Çatışma çıktı: Yaralılar varO ülkede darbe girişimi! Çatışma çıktı: Yaralılar var

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Fırtına istanbul kar yağışı meteoroloji genel müdürlüğü sağanak yağış
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Açıklamalar peş peşe geldi: "İran'ı terk edin"

Açıklamalar peş peşe geldi: "İran'ı terk edin"

Metroraylara atlayan lise öğrencisi Aylin hayatını kaybetti

Metroraylara atlayan lise öğrencisi Aylin hayatını kaybetti

Tolunay Kafkas pimi çekti, sosyal medya karıştı! "Açık ara en iyisi Barış Alper!" sözlerine ezeli rakiplerden olay tepki...

Tolunay Kafkas pimi çekti, sosyal medya karıştı! "Açık ara en iyisi Barış Alper!" sözlerine ezeli rakiplerden olay tepki...

İsmail Hacıoğlu gözaltına alınmıştı! Yeni oyuncu arayışı başladı

İsmail Hacıoğlu gözaltına alınmıştı! Yeni oyuncu arayışı başladı

ABD Başkanı Trump'tan yeni karar! Küresel gümrük vergisi hamlesi

ABD Başkanı Trump'tan yeni karar! Küresel gümrük vergisi hamlesi

Emekliye kötü haber! Özgür Erdursun emekli aylığı alan herkesi uyardı

Emekliye kötü haber! Özgür Erdursun emekli aylığı alan herkesi uyardı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.