Kuvvetli fırtına ile sağanak geliyor: 5 ile sarı kodlu uyarı! İstanbul'a kar yağacak mı?

MGM’nin tahminlerine göre, İzmir, Muğla ve Antalya başta olmak üzere birçok ilde sel ve su baskını riskine karşı vatandaşlara uyarı yapıldı.

BATI’DA KUVVETLİ YAĞIŞ VE FIRTINA

Tahminlere göre sağanak yağışlar Marmara’nın batısı ile Kıyı Ege’de yer yer kuvvetli olacak. Fırtına ile birlikte etkisini artırması beklenen yağışların ulaşımda aksamalara ve ani su baskınlarına yol açabileceği bildirildi.

MGM, riskli bölgelerde yaşayan vatandaşların çatı uçması, ağaç devrilmesi ve sel gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olmalarını istedi.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının bugün yurt genelinde mevsim normallerinin 6-8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgarın genellikle güney ve doğulu, yurdun güneydoğu kesimleri ile akşam saatlerinden sonra Marmara'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Ege kıyılarında yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

5 İLE SARI KODLU UYARI

MGM; Aydın, Balıkesir, Çanakkale, İzmir ve Muğla için sarı kodlu kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı yayımladı. Yetkililer, özellikle sabah ve öğle saatlerinde etkili olması beklenen yağışlara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

AKOM AÇIKLADI: İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?

AKOM’un açıklamasına göre İstanbul'da hafta boyunca kar beklenmiyor. Hava, rüzgarlı ve yer yer sağanak yağışlı olacak.

Açıklamada, "Bir gün bahar havası yaşanırken ertesi gün kış koşulları etkili olacak."

Uzmanlar hafta sonu için İstanbul’da karla karışık yağmur yağacağını öngörmüştü. Resmi kurumlara göre İstanbul’da kar yağmayacak.

AKOM’UN İSTANBUL İÇİN HAFTALIK HAVA TAHMİNİ

21 Şubat Cumartesi: Parçalı ve çok bulutlu

22 Şubat Pazar: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

23 Şubat Pazartesi: Parçalı ve çok bulut

24 Şubat Salı: Parçalı ve çok bulutlu, akşam yağmurlu

25 Şubat Çarşamba: Parçalı ve çok bulutlu, sabah yağmurlu

26 Şubat Perşembe: Az bulutlu ve açık

TOZ TAŞINIMI VE ÇIĞ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi devam ediyor. Öte yandan Güneydoğu Anadolu ile Doğu Akdeniz’de toz taşınımı bekleniyor. Uzmanlar, görüş mesafesinde düşüş ve hava kalitesinde azalma yaşanabileceği uyarısında bulundu.

BUGÜN BAZI İLLERİN HAVA DURUMU VE SICAKLIKLARI

Marmara

Çanakkale: 15°C – Çok bulutlu, sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

Edirne: 10°C – Çok bulutlu, sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

İstanbul: 15°C – Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı.

Ege

Afyonkarahisar: 11°C – Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak; yüksek kesimlerde karla karışık yağmur.

Aydın: 14°C – Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak yağışlı.

İzmir: 15°C – Çok bulutlu, sabah saatlerinde kuvvetli sağanak yağışlı.

Muğla: 9°C – Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kuvvetli sağanak yağışlı.

Akdeniz

Adana: 22°C – Parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı.

Antalya: 16°C – Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı.

Hatay: 20°C – Parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı.

İç Anadolu

Ankara: 13°C – Parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak; kuzeyin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur.

Eskişehir: 13°C – Parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

Batı Karadeniz

Bolu: 16°C – Parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmur; yükseklerde kar.

Düzce: 19°C – Parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

Orta ve Doğu Karadeniz

Rize: 15°C – Parçalı bulutlu.

Samsun: 15°C – Parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı.

Trabzon: 15°C – Parçalı bulutlu.

Doğu Anadolu

Erzurum: 8°C – Parçalı ve az bulutlu.

Kars: 5°C – Parçalı ve az bulutlu.

Güneydoğu Anadolu

Diyarbakır: 15°C – Parçalı ve az bulutlu.

Gaziantep: 15°C – Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu.