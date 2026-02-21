Diyarbakır'da eski eşe saldırı! Silah tutukluk yaptı, kadın kurtuldu

Diyarbakır'ın Merkez Kayapınar ilçesinde 18 Şubat'ta E.A, sokakta karşılaştığı boşandığı eşi S.K. ile bir süre tartıştı. Tartışmanın ardından E.A, kadının başına silah dayadı.

SİLAH TUTUKLULUK YAPINCA KADIN OLAY YERİNDEN UZAKLAŞTI!

Silah tutukluk yapınca çevredekilerin araya girmesiyle kadın olay yerinden uzaklaştı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekiplerince E.A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde olay sırasında arkadan geçen vatandaşın telefonla konuşmaya devam etmesi dikkat çekti.

Kaynak: AA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır