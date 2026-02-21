Alaçam’da kaçak tütün mamulleri operasyonu

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Alaçam ilçesinde bir şahsın kaçak tütün ürünleri satışı yaptığı bilgisine ulaşıldı. Teknik ve fiziki takip sonucu belirlenen iş yerine operasyon düzenlendi.

Şahsın iş yerinde yapılan aramada 5 bin 800 adet içi boş makaron ile 5,5 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli işlemlere başlandığı öğrenildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır