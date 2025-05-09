AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Ossowski: "Çin’den sonra en çok Türkler başvuruyor..."

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Hans Ossowski, Ankara’daki CerModern Sanat Galerisi’nde "Avrupa Günü" etkinliklerine ev sahipliği yaptı. Etkinliğe Dışişleri Bakan Yardımcısı Levent Gümrükçü, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve yabancı misyon temsilcileri katıldı.

Büyükelçi Ossowski, etkinlik öncesinde basın mensuplarının sorularını cevapladı. Avrupa Birliği Parlamentosu’nun Avrupa vatandaşları tarafından demokratik olarak seçildiğine vurgu yapan Ossowski, Avrupa Parlamentosu’nun yaptığı açıklamalara yorum yapmanın kendi yetki alanında olmadığını belirterek, "Onların yaptığını çok

ciddiye almak gerekir" ifadelerini kullandı.

Schengen vizesi özelinde açıklamalarda bulunan Büyükelçi Ossowski, Schengen vizesi kapsamında konsoloslukların çok yoğun bir çalışma gerçekleştirdiklerini ve bu talebe karşılık vermeye çalıştıklarını dile getirdi. Öte yandan çok fazla sahte başvuru yapıldığını bildiren Ossowski, seyahat acentalarının bu çerçevede vatandaşları yanlış yönlendirdiğine dikkati çekti.

Ossowski ayrıca, Türk makamlarının bu konuda işletmeler hakkında işlem başlatılması gerektiğini vurguladı.

"TÜRKİYE PEK ÇOK ŞEY BAŞARDI"

Bir gazetecinin Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin sorusuna cevap veren Ossowski, Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye’nin çok yoğun çalıştığının altını çizdi. Bu çalışmalar sonucunda Türkiye’nin pek çok şey başardığını dile getiren Ossowski, başta Karadeniz Tahıl Antlaşması olmak üzere, tutsak takasında Türkiye’nin aktif rol aldığını vurguladı ve Karadeniz’de Türkiye’nin yapıcı bir rol oynayabileceğini dile getirdi.

Uluslararası toplumun kolay bir dönemden geçmediğine dikkati çeken Ossowski, "Ancak 1950’de Avrupa masasının etrafında toplananlar için de kolay bir dönem değildi. Onlar, ideal koşulların oluşmasını beklemediler ve o koşulları kendileri oluşturdular. Gösterdiler ki en zor denilen yol bile aşılabilir şayet o yolu birlikte yürürsek. 75 yıl önce Robert Schuman ve yoldaşları, vizyona dayanan bir gelecek oluşturdu ve onu bizlerin önüne koydu. Şimdi sıra bizde" diye konuştu.

"KİMLİĞİN BİR DUVAR DEĞİL, BİR KÖPRÜ OLDUĞUNU ANIMSADIK"

Yıl boyunca Avrupa ile Türkiye’yi birleştiren kültürel ortak kökleri kutladıklarını dile getiren Ossowski, "Ortak kimliğin, ayrışmaların üstesinden geleceği fikri etrafında toplandık. Kimliğin bir duvar değil, bir köprü olduğunu anımsadık. Müttefikliklerin yer değiştirdiği, artan belirsizliklerle dolu bir dünyada, AB ve Türkiye olarak biz, ortaklığı seçtik. AB ve Türkiye yan yana AB’ye aday ülke olarak, NATO müttefiki olarak ve kenarda oturup izleyen değil; barışa şekil veren komşular olarak. AB ve Türkiye, ekonomik olarak da birlikte büyüyor. Üyesi olan devletler sayesinde AB, Türkiye’nin en büyük ticaret ortağı; en büyük yabancı doğrudan yatırımcısı, mali işbirliğinde en büyük donörü" dedi.

"ÇİN’DEN SONRA EN YÜKSEK SAYIDA SCHENGEN VİZESİNİ TÜRK VATANDAŞLARI ALIYOR"

AB ile Türk vatandaşlarının her geçen gün ortak paylaşımlarının arttığını aktaran Ossowski, "Çin’den sonra en yüksek sayıda Schengen vizesini Türk vatandaşları alıyor. Türkiye, üzerinde mutabık kalınan ölçütleri karşıladığında, tüm aday ülkelerde olduğu gibi, vizesiz seyahat mümkün olabilecektir. İnsanlarımız arasında çok daha fazla bağ kurmak istediğimiz için çok daha fazla sayıda Türk öğrenci üniversitelerimizde eğitim görüyor; çok daha fazla sayıda Türk araştırmacı enstitülerimizde ve yüksek teknoloji şirketlerimizde çalışıyor. Her geçen gün paylaşımlarımızı, ortak projelerimizi ve birbirimize verdiğimiz ilhâmı daha da güçlendiriyoruz" ifadelerine yer verdi.

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