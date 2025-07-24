AB ve Çin, yenilenebilir enerji kullanımını hızlandırmak için beraber çalışacak

Taraflar, Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen 25. AB-Çin Zirvesi kapsamında, Paris Anlaşması'nın 10. yıl dönümü nedeniyle iklim değişikliği konusunda ortak açıklama yaptı.

Açıklamada, bugünün "değişken ve çalkantılı" uluslararası ortamında büyük ekonomiler başta olmak üzere, tüm ülkelerin iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik çabalarını artırmalarının "hayati önem" taşıdığı vurgulandı.

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) ve Paris Anlaşması'nın iklim değişikliğiyle mücadele konusunda uluslararası işbirliğinin "temel taşı" olduğu belirtilen açıklamada, "Çin ve AB liderleri, tüm tarafların farklı ulusal koşullar ışığında ortak ancak farklılaştırılmış sorumluluklar ve ilgili yetenekler ilkesine bağlı kalarak UNFCCC ve Paris Anlaşması'nı kapsamlı, iyi niyetli ve etkili bir şekilde uygulamaları gerektiğini vurgulamakta." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Çin ve AB'nin, yenilenebilir enerji kullanımını hızlandırmak, doğa dostu ürünlere erişimi kolaylaştırmak ve böylece bunların özellikle gelişmekte olan ülkeler için uygun fiyatlı olmasını sağlamak için beraber çalışacakları belirtildi.

Sistematik politikalar ve önlemler yoluyla iklim hedeflerinin somut sonuçlara dönüştürülmesinde kararlı olunduğu vurgulanan açıklamada, her düzeyde iklim değişikliğiyle mücadeledeki eylemleri hızlandırmak için uyum çabaları ve desteğin artırılacağı kaydedildi.

Açıklamada, AB ve Çin'in enerji dönüşümü, fosil yakıtlardan kaynaklanan metan emisyonlarının yönetimi ve düşük karbon emisyonuna yol açan teknolojiler gibi alanlarda işbirliğini güçlendireceği ve bu süreçleri birlikte ilerletecekleri duyuruldu.

Ayrıca açıklamada, tarafların, bu yıl Brezilya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek BM İklim Zirvesi COP30'dan "iddialı, adil, dengeli ve kapsayıcı" sonuçlar elde edilmesini teşvik etme konusunda mutabık kaldığı aktarıldı.

(AA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır