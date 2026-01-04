Abant’ta köylülerin hazırladığı pistte çocuklar şambrelle kaydı

Bolu’nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Gölü Milli Parkı’nda köylülerin oluşturduğu doğal pistte çocuklar şambrellerle kayarak karın keyfini çıkardı.

Kentte etkili olan yağışın ardından beyaza bürünen milli park, hafta sonu tatilini doğayla iç içe geçirmek isteyenlerin akınına uğradı. Göl çevresinde yürüyüş yapıp bol bol fotoğraf çektiren ziyaretçiler, kar manzarasının tadını çıkardı.

Örencik köyü sakinleri ise bölgede çocuklar için kendi imkanlarıyla kızak pisti hazırladı. Köylülerin oluşturduğu alanda şambrellerle kayan çocuklar ve aileleri renkli görüntüler oluşturdu.

Öte yandan bölgedeki köylüler, karavanlarda yiyecek ve içecek hizmeti sunarak ziyaretçilerin ihtiyaçlarını karşıladı.

