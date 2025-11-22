HABER

Abartı egzoz ve standart dışı ışıklı motosiklet sürücüsüne 13 bin 776 lira ceza

Aksaray'da standart dışı ışıklarla donattığı ve abartı egzozlu motosikletiyle trafiğe çıkan sürücüye 13 bin 776 lira para cezası kesildi. Ceza işlemlerinin ardından motosiklete yol verilirken, trafik ekipleri şehir genelinde hiçbir kuralsızlığa geçit vermiyor.

Abartı egzoz ve standart dışı ışıklı motosiklet sürücüsüne 13 bin 776 lira ceza

Edinilen bilgiye göre, trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla çeşitli faaliyetler yürüten Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri Atatürk Bulvarı üzerinde uygulama yaptı. Yapılan uygulamada araç ve sürücüler bir bir kontrolden geçirilirken, uygulama noktasına gelen Furkan İ. (23) idaresindeki 68 AGC 295 plakalı motosiklet durduruldu.

13 BİN 776 LİRA CEZA KESİLDİ

Ehliyet, ruhsat ve kask gibi zorunlu trafik belge ile teçhizatları kontrol edilen sürücünün motosikletinde yapılan incelemede standart dışı ışık sistemi ve abart egzoz olduğu tespit edildi. Bunun üzerine trafik ekipleri sürücüye 13 bin 776 lira ceza kesti. Ceza işlemlerinin ardından motosiklete yol verilirken, trafik ekipleri şehir genelinde hiçbir kuralsızlığa geçit vermiyor.

22 Kasım 2025
22 Kasım 2025

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
