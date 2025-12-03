HABER

Dışişleri Bakanlığı'ndan Barzani ofisinin Bahçeli'yi hedef alan açıklamasına tepki

Mesud Barzani'nin Şırnak ziyaretinin yankıları sürüyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin silahlı Peşemerge askerlerini eleştirmesi üzerine Barzani'nin ofisinden Bahçeli hakkında yapılan açılamaya Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki geldi.

Mustafa Fidan

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, MHP lideri Bahçeli'yi hedef alan “Barzani Karargahı Sözcülüğü” ve kullandığı ifadelere tepki gösterildi.

"İÇERİK VE ÜSLUP BAKIMINDAN KABUL EDİLEMEZ"

Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi;

“Barzani Karargahı Sözcülüğü” adına bugün (2 Aralık) yayımlanan ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’yi hedef alan açıklama, içerik ve üslup bakımından kabul edilemez niteliktedir.

Dışişleri Bakanlığı ndan Barzani ofisinin Bahçeli yi hedef alan açıklamasına tepki 1

İZAHAT İSTENDİ

KDP liderliğinden, mesnetsiz iddialar barındıran bu saygısız ve provokatif açıklama konusunda izahat istenmiş ve sorumluları hakkında gerekli işlemlerin derhal yapılması talep edilmiştir.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SORUŞTURMA BAŞLATTI

İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada "Cizre’de düzenlenen bir sempozyumla ilgili “koruma görüntülerinin” kamuoyuna yansımasıyla birlikte, görüntülerle ilgili inceleme başlatılmış, sonrasında da konuyla ilgili 2 müfettiş görevlendirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." dedi.

Dışişleri Bakanlığı ndan Barzani ofisinin Bahçeli yi hedef alan açıklamasına tepki 2

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: "NAHOŞ VE OLUMSUZ"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Barzani'nin ofisinden yapılan açıklamayı nahoş ve olumsuz olarak değerlendirdi. Çelik, şunları söyledi;

"Barzani'nin Terörsüz Türkiye sürecine destek vermesi önemlidir. Fiilen başkan olduğu dönemde de bir konu hariç bütün meselelerde Türkiye ile aynı fikirde oldu. Referandum konusunda da düşüncemizi söyledik. Bunun dışında Türkiye'nin hassasiyetlerine hep uyumlu oldu. İlişkiler hep iyi oldu Barzani'yle.

Bahsettiğiniz silahlı Peşmerge görüntüsü nahoş ve olumsuz yorumlara sebep oldu. Bununla ilgili İçişleri Bakanlığı soruşturma sürdürüyor. Aktif görevi yok çünkü.

Biz yayına girmeden önce onun ofisi sayın Bahçeli'yle ilgili olumsuz bir yorumları oldu. Sonra bu açıklamayı oradaki sözcü kaleme aldı dendi. Saygısızcadır ve bir yalan üzerine kurulmuştur. Sayın Bahçeli bu yorumu yaparken sayın Barzani'yi koruyan bir değerlendirme yapıyor, ziyaretini olumlu yansıtıyor."

