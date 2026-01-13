HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

ABD basını duyurdu! Çarpıcı gelişme: Gizli 'İran' görüşmesi

İran'da gösteriler günlerdir sürüyor. 2 bin kişi hayatını kaybetti, 10 binden fazla kişi gözaltına alındı. ABD Başkanı Trump bugün yaptığı açıklamada "Yardım yolda" ifadesini kullandı. ABD basını çarpıcı bir gelişmeyi dünya ile paylaştı. Buna göre Beyaz Saray Özel Temsilcisi Witkoff, İran'ın sürgündeki veliaht prensi Rıza Pehlevi ile gizlice görüştü.

ABD basını duyurdu! Çarpıcı gelişme: Gizli 'İran' görüşmesi
Recep Demircan

İran'da hayat pahalılığı nedeniyle başlayan gösteriler günlerdir sürüyor. Şimdiye kadar 2 bin kişi hayatını kaybetti, 10 binden fazla kişi gözaltına alındı. ABD Başkanı Trump gösterilerin ilk başladığı zamanlarda, halkın hükümet tarafından öldürülmesi durumunda müdahalede bulunacağını açıklamıştı. Yaşanan gösterilerde rejim yanlıları da sokaklara indi.

"BÜYÜK BEDEL ÖDEYECEKLER"

Trump bugün yaptığı açıklamada ise İranlılara seslenerek yardımın yolda olduğunu aktardı ve Tahran yönetimi için "Büyük bedel ödeyecekler" açıklamasını yapmıştı.

ABD basını duyurdu! Çarpıcı gelişme: Gizli İran görüşmesi 1

ABD BASINI DUYURDU! GİZLİ GÖRÜŞME

Öte yandan ABD basını çarpıcı bir gelişmeyi dünya ile paylaştı. Buna göre Beyaz Saray Özel Temsilcisi Witkoff, İran'ın sürgündeki veliaht prensi Rıza Pehlevi ile gizlice görüştü.

ABD basını duyurdu! Çarpıcı gelişme: Gizli İran görüşmesi 2

13 Ocak 2026
13 Ocak 2026

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Otel yangını davasında sanıklara 15’er yıla kadar hapis talebiOtel yangını davasında sanıklara 15’er yıla kadar hapis talebi
Genç kızı kaçıran şahıs canlı yayında yakalandı!Genç kızı kaçıran şahıs canlı yayında yakalandı!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
İran ABD Amerika Birleşik Devletleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump'tan İran kararı: "Derhal yürürlüğe girdi"

Trump'tan İran kararı: "Derhal yürürlüğe girdi"

Yeni yılda acı haberle sarsıldılar! Amcası ve yengesi hayatını kaybetti

Yeni yılda acı haberle sarsıldılar! Amcası ve yengesi hayatını kaybetti

Galatasaray İstanbul'a getirdi! Fenerbahçe imza attırıyor!

Galatasaray İstanbul'a getirdi! Fenerbahçe imza attırıyor!

İran paylaşımına gelen tepkilere kızdı! Sert çıktı

İran paylaşımına gelen tepkilere kızdı! Sert çıktı

Ek gümrük vergisi koydu, aralarında Türkiye de var

Ek gümrük vergisi koydu, aralarında Türkiye de var

Ünlü iş insanı Erdoğan Akbulak, safarideki çatışmada hayatını kaybetti

Ünlü iş insanı Erdoğan Akbulak, safarideki çatışmada hayatını kaybetti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.