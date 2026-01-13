ABD basını duyurdu! Çarpıcı gelişme: Gizli 'İran' görüşmesi

İran'da hayat pahalılığı nedeniyle başlayan gösteriler günlerdir sürüyor. Şimdiye kadar 2 bin kişi hayatını kaybetti, 10 binden fazla kişi gözaltına alındı. ABD Başkanı Trump gösterilerin ilk başladığı zamanlarda, halkın hükümet tarafından öldürülmesi durumunda müdahalede bulunacağını açıklamıştı. Yaşanan gösterilerde rejim yanlıları da sokaklara indi.

"BÜYÜK BEDEL ÖDEYECEKLER"

Trump bugün yaptığı açıklamada ise İranlılara seslenerek yardımın yolda olduğunu aktardı ve Tahran yönetimi için "Büyük bedel ödeyecekler" açıklamasını yapmıştı.

ABD BASINI DUYURDU! GİZLİ GÖRÜŞME

Öte yandan ABD basını çarpıcı bir gelişmeyi dünya ile paylaştı. Buna göre Beyaz Saray Özel Temsilcisi Witkoff, İran'ın sürgündeki veliaht prensi Rıza Pehlevi ile gizlice görüştü.