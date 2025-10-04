ABD basını duyurdu! Trump'a yakın iki isim Mısır'a gidiyor

Amerikan Axios sitesinden gazeteci Barak Ravid, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Beyaz Saray'dan bir yetkilinin kendisine, Witkoff ve Kushner'in Trump'ın Gazze planına ilişkin detayları görüşmek üzere Mısır'a hareket edeceği bilgisini paylaştığını belirtti.

Ravid, paylaşımında, kaynağının, "Witkoff ve Kushner'in bugün Mısır'a giderek esirlerin serbest bırakılmasına ilişkin teknik ayrıntıları kesinleştireceği ve kalıcı barış anlaşmasını görüşecekleri bilgisini ilettiğini" aktardı.

HAMAS'TAN AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Hamas, ABD Başkanı Trump'ın Gazze planındaki esir değişimini kabul ettiğini ve diğer bazı maddelerin müzakere edilmesi gerektiğini açıklamıştı.

Trump da yaptığı açıklamada, "Hamas tarafından az önce yapılan açıklamaya dayanarak, onların kalıcı barışa hazır olduklarına inanıyorum. İsrail, Gazze’ye yönelik bombardımanı derhal durdurmalı ki esirleri hızlı ve güvenli bir şekilde çıkarabilelim." ifadelerini kullanmıştı.

