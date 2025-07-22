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ABD basını duyurdu: Yeri bilinmiyor, İsrail ve Suriye bir araya gelecek

İsrail ve Suriye arasında yaşanan gerginlik sonrası yeni bir gelişme yaşandı. ABD basını, Suriye ve İsrail'in perşembe günü ABD'nin arabuluculuğunda bir araya geleceğini aktardı. Yeri bilinmeyen görüşmeye ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'ın başkanlık edeceği iddia edildi.

ABD basını duyurdu: Yeri bilinmiyor, İsrail ve Suriye bir araya gelecek

ABD basınında yer alan haberlerde, Suriye ve İsrail'in yeni krizleri önlemek üzere perşembe günü ABD'nin arabuluculuğunda bir araya geleceği iddia edildi. Adı açıklanmayan ABD'li yetkililere dayandırılan haberlerde, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'ın perşembe günü İsrail ve Suriye arasında gerçekleştirilecek görüşmelere başkanlık edeceği öne sürüldü. Görüşmede Suriye'nin güneyindeki güvenlik uygulamalarına odaklanılması, taraflar arasındaki iletişim ile işbirliğinin arttırılmasına değinilmesi ve gelecekte yaşanabilecek kriz durumlarının önüne geçilmesi bekleniyor.

ABD basını duyurdu: Yeri bilinmiyor, İsrail ve Suriye bir araya gelecek 1

Ankara Büyükelçisi Tom Barrack

GÖRÜŞMENİN YERİ BİLİNMİYOR

Görüşmenin yapılacağı yer bilinmezken, İsrail ve Suriye tarafından konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Adı açıklanmaya bir İsrailli yetkili daha önce yaptığı açıklamada, "Şu anda göreceli bir sessizlik var ama temel meseleler ABD, İsrail ve Suriye hükümeti arasında kapsamlı bir anlaşma olmadan çözülemeyecek" demişti.

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Taraflar arasındaki son görüşme, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile İsrail Ulusal Güvenlik Danışmanı Tzachi Hanegbi'nin katılımıyla Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleşmişti.

Kaynak: İHA

22 Temmuz 2025
22 Temmuz 2025

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Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
suriye İsrail ABD Amerika Birleşik Devletleri
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