HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. ABD basınına göre Trump, İngilizceyi resmi dil ilan edecek

ABD basınına göre Trump, İngilizceyi resmi dil ilan edecek

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
28.02.2025 18:22
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İngilizceyi ABD’nin resmi dili ilan edecek bir başkanlık kararnamesine imza atacağı öne sürüldü.

ABD basınına göre Trump, İngilizceyi resmi dil ilan edecek

Ülke basınında çıkan haberlerde, "Trump, İngilizceyi ABD'nin resmi dili ilan edecek bir başkanlık kararnamesine imza atacak. Bu kararnameyle İngilizce, kuruluşundan bu yana ABD'de ilk kez resmi dil haline gelecek." ifadeleri kullanıldı.

(AA)

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: 'Aşırı uçlara giden arkadaşlarınızı uyarın'Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: 'Aşırı uçlara giden arkadaşlarınızı uyarın'
İzmir'de terör propagandası yapanlara operasyon! 4 gözaltıİzmir'de terör propagandası yapanlara operasyon! 4 gözaltı
Anahtar Kelimeler:
abd
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
CHP'li belediyelerden sürpriz aşk haberi!

CHP'li belediyelerden sürpriz aşk haberi!

Havale ve EFT’de sistem değişiyor! IBAN'a para transferi yapılırken artık bu şart aranacak…

Havale ve EFT’de sistem değişiyor! IBAN'a para transferi yapılırken artık bu şart aranacak…

Yargıtay’dan DEM Partili vekil hakkında dikkat çeken karar

Yargıtay’dan DEM Partili vekil hakkında dikkat çeken karar

Şimdiye kadarki en sert çıkış geldi

Şimdiye kadarki en sert çıkış geldi

Dünya Mourinho'ya verilen cezayı konuşuyor!

Dünya Mourinho'ya verilen cezayı konuşuyor!

MHP lideri Bahçeli'den 'Ramazan' paylaşımı

MHP lideri Bahçeli'den 'Ramazan' paylaşımı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

PARTNER
Yeni müşterilere özel! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL nakit

Yeni müşterilere özel! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL nakit

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Çok satanlarda zirvede! Su geçirmez, kaydırmaz, ultra dayanıklı...

Çok satanlarda zirvede! Su geçirmez, kaydırmaz, ultra dayanıklı...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.