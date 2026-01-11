ABD basınından 'Gizemli silah' iddiası: "Venezuelalı askerler diz çöktü, kan kustular"

ABD, geçen hafta yaptığı operasyonla dünya kamuoyunun üst sıralarına yerleşmişti. Venezuela'ya giren ve çok kısa sürede Venezuela lideri Nicolas Maduro ile eşini yakalayan ABD güçleri, ikiliyi ülkeye getirdi ve hakim karşısına çıkardı.

'KAN KUSTULAR'

Olayın yankıları sürerken birçok iddia da gündeme gelmeyen devam ediyor. ABD'nin, Venezuela operasyonunda gizemli bir silah kullandığı öne sürülüdü. New York Post'ta yer alan görgü tanığı ifadesine göre, saldırı sırasında düşman askerleri bir anda çökerken, burunlarından kan geldi ve kusmaya başladı. Görgü tanığı bunun "yoğun bir ses dalgası" etkisiyle olduğu ileri sürüldü.

RADAR SİSTEMİ DEVRE DIŞI KALDI

Görgü tanığı operasyonun olduğu sırada radar sistemlerinin devre dışı kaldığını ve çok sayıda drone ile sekiz kadar helikopterin geldiğini aktardı. Bölgeye indirilen yaklaşık 20 ABD askerinin ise ileri teknoloji silahlarla donatıldığı ve normal ateş gücüyle karşılaştırılamayacak bir etki yarattığı iddia edildi.

1KAFA İÇİNDNE PATLIYORMUŞ GİBİ HİSSETTİRDİ"

Bahsedilen ileri teknoloji unsurun, yüksek yoğunluklu ses enerjisi veya yönlendirilmiş enerjiye dayalı bir silah olabileceği iddia ediliyor. Bahsi geçen ses dalgası için 'kafa içinden patlıyormuş gibi hissettirdi' diyen görgü tanığı, etkilerin anında ortaya çıktığı ve Venezuelalı güçlerin kendilerini yerden kaldıramadığını aktardı.

ABD'DEN SES YOK

Öte yandan ABD hükümeti bahsi geçen iddialara yönelik henüz resmi bir açıklama yapmadı.