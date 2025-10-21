HABER

ABD Başkan Yardımcısı Vance: "Türkiye'nin Gazze'de yapıcı bir rol üstlenmesi gerektiğini düşünüyorum"

ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, İsrail'de Gazze Şeridi'ndeki ateşkes için kurulan ABD-İsrail koordinasyon merkezinin açılışında konuştu. Vance'e, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Trump'ın damadı Jared Kushner da hazır bulundu. ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, Türkiye'nin Gazze'de "yapıcı bir rol" üstlenmesi gerektiğini düşündüğünü belirtti.

Vance, Gazze'deki barış planının "beklenenden daha iyi" gittiğini belirterek, "ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu'daki tarihi barış planının üzerinden bir hafta geçti ve işler, açıkçası, beklediğimden daha iyi gidiyor" dedi.

Vance, açılışı yapılan sivil-askeri işbirliği merkezinde, İsraillilerin ve ABD'lilerin el ele vererek Gazze'yi yeniden inşa etme, uzun vadeli bir barış sağlama ve barışı korumak üzerine çalışacağını ifade ederek, "Yapılacak çok iş var ve bu çok uzun zaman alacak" dedi.

Gazze Şeridi'nde yönetimin nasıl olacağına dair soruya Vance, "Bu sorunun cevabını bilmiyorum" cevabını vererek, güvenlik ve yeniden yapılanmanın öncelikli olduğunu söyleyedi.

"BİRAZ ZAMAN ALACAK"

İsrailli esirlerin cenazelerinin Gazze'den çıkarılmasının "bir gecede gerçekleşmeyeceğini" belirten Vance, "Bu esirlerin bazıları binlerce kilo enkaz altında gömülü. Bazı esirlerin nerede olduğu ise hiç kimse tarafından bilinmiyor. Bu, onlara ulaşamaya çalışmayacağız ya da bunu başaramayacağız anlamına gelmez. Bu, sadece biraz sabırlı olmamız gerektiği anlamında geliyor. Bu biraz zaman alacak" dedi.

Hamas'ın silahsızlandırılmasının da zaman alacağını aktaran Vance, "Ancak şu anda bulunduğum noktada, bu barışın kalıcı ve sürdürülebilir olacağına eminim ve Hamas işbirliği yapmazsa, ABD Başkanı'nın da söylediği gibi, Hamas yok edilecek" dedi.

Vance, ABD'nin Gazze'ye asker göndermeyeceğini belirterek, "ABD'lilerin birkaç şeyi bilmesi önemli, Gazze'ye ABD askerleri konuşlandırılmayacak. Tüm askeri liderlerimiz bunu açıkça belirtti" dedi.

"TÜRKİYE, GAZZE'DE DAHA 'YAPICI BİR ROL' ÜSTLENMELİ"

ABD'nin rolünün, müttefikleri arasında koordinasyonu sağlamak ve İsrail ile Hamas arasında ateşkes şartlarını arabuluculuk etmek olacağını aktaran Vance, "Bence herkes bugün geldiğimiz noktadan gurur duymalı. Bu, sürekli çaba gerektirecek. Sürekli izleme ve denetim gerektirecek" dedi.
Gazze'deki ateşkes anlaşmasının taraflarından olan Türkiye hakkında Vance, Türkiye'nin Gazze'de "yapıcı bir rol" üstlenmesi gerektiğini düşündüğünü belirterek, bunun finans, inşaat veya iletişim alanlarında olabileceğini ifade etti.

"BU ANLAŞMAYI İMZALAMAK BAŞLI BAŞINA BİR ZORLUKTU"

Witkoff ise ateşkesin devam ettiğini ve olanlardan gerçekten gurur duyduklarını söyledi. Witkoff, "Bu anlaşmayı imzalamak başlı başına bir zorluktu, ancak asıl önemli olan anlaşmanın uygulanması ve bence bu, şu anda düşündüğümüzün ötesinde bir gelişme" dedi.
Ateşkesi denetlemek için İsrail'de kurulan ABD yönetimindeki merkezin, gelecekteki çatışmaları sona erdirmek için bir model olabileceğini söyleyen Witkoff, "Barış anlaşmasını nasıl düzenleyeceğimizi ve savaştan barışa nasıl geçeceğimizi tüm incelikleriyle anlamaya çalışırken çok şey öğreniyoruz" dedi.

"İSRAİLLİ ESİRLERİN CENAZELERİNİN GERİ GETİRİLMESİNDE İLERLEME KAYDEDİLDİ"

Kushner, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin cenazelerinin geri getirilmesinde ilerleme kaydedildiğini belirterek, Gazze'de yeni bir gelecek oluşturmanın "mümkün" olduğunu ve bunun gerçekleşmesi için tüm tarafların birlikte çalışmasının önemli olduğunu ifade etti.
Kushner, ayrıca yeniden inşa fonlarının Hamas'ın kontrolü altında bulunan Gazze bölgelerine aktarılmayacağını açıkladı.

(İHA)

21 Ekim 2025
21 Ekim 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA
