HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

ABD Başkan Yardımcısı Vance, Ukrayna-Rusya Savaşı'nın bitmesi konusunda iyimserliğini koruyor

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Ukrayna-Rusya arasında devam eden savaşı, çıkan sorunlara rağmen bitirebileceklerine inandığını belirtti.

ABD Başkan Yardımcısı Vance, Ukrayna-Rusya Savaşı'nın bitmesi konusunda iyimserliğini koruyor

Vance, NBC News'e verdiği röportajda, Başkan Donald Trump'ın bu ay Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 15 Ağustos'ta yaptığı görüşmeden bu yana, ortaya çıkan olası sorunlara rağmen, ABD'nin Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı sona erdirebileceğine olan "inancını" ortaya koydu.

RUSYA'NIN FÜZE SALDIRISI HAKKINDA DA KONUŞTU

"Son birkaç haftada her iki taraftan da önemli tavizler gördüğümüze inanıyoruz." diyen Vance, perşembe gecesi Ukrayna'nın batısında ABD merkezli bir şirkete ait elektronik fabrikasını hedef alan Rusya'nın füze saldırısı hakkında da konuştu.

Vance, Rusların bu tür saldırılarından "hoşlanmadığını" belirtirken, "Ama bu bir savaş ve bu yüzden ölümleri durdurmak istiyoruz. Ruslar hoşumuza gitmeyen birçok şey yaptı. Çok sayıda sivil öldü. Bu tür şeyleri en başından beri kınıyoruz." ifadelerine yer verdi.

Rusya'nın söz konusu saldırısını barış görüşmeleri konusunda bir engel olarak görmeyen Vance, müzakereler için "hala çokça alan olduğu" değerlendirmesinde bulundu.

"BAŞKAN TRUMP SON DERECE NET"

Başkan Yardımcısı Vance, "Sonunda başarılı olacağız, yoksa duvara toslayacağız. Ve eğer duvara toslarsak, o zaman bu baskı uygulama yönünde müzakere sürecini yürüteceğiz." diye ekledi.

Vance, Ukrayna'ya ABD askeri gönderilmeyeceği konusunda Trump'ın "çok net" olduğunu, ancak Ukraynalıların Rusya'ya karşı kendilerini savunmak için ihtiyaç duydukları güvence konusunda "aktif rol oynamaya" devam edeceklerini kaydetti.

(AA)
Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Venezuela'dan ABD'ye uyuşturucu suçlamasıVenezuela'dan ABD'ye uyuşturucu suçlaması
Batman’da otomobil ile sepetli motosiklet çarpıştı: 6 yaralıBatman’da otomobil ile sepetli motosiklet çarpıştı: 6 yaralı

Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna abd
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Eren Elmalı'dan dikkat çeken performans! Kariyer rekoru...

Eren Elmalı'dan dikkat çeken performans! Kariyer rekoru...

Balıkesir'de deprem! İstanbul'da da hissedildi: Peş peşe depremler: 4.8, 4.2, 4.3...

Balıkesir'de deprem! İstanbul'da da hissedildi: Peş peşe depremler: 4.8, 4.2, 4.3...

17 yıllık şüphe: DNA testi yaptı haklı çıktı

17 yıllık şüphe: DNA testi yaptı haklı çıktı

CHP'li vekil paylaştı! Çerçioğlu'nun AK Parti ile ilgili kitap yazdığı ortaya çıktı

CHP'li vekil paylaştı! Çerçioğlu'nun AK Parti ile ilgili kitap yazdığı ortaya çıktı

Sohbet uygulaması Azar'a erişim engeli geldi

Sohbet uygulaması Azar'a erişim engeli geldi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.