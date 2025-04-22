Türkiye iddiası gündem olmuştu! ABD Başkanı Donald Trump, mayıs ayında Orta Doğu turuna çıkıyor... Ziyaret edeceği ülkeler belli oldu

Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, düzenlediği basın brifinginde Trump'ın Orta Doğu gezisine ilişkin tarihleri teyit etti.
Leavitt, Trump'ın 13-16 Mayıs tarihlerinde Suudi Arabistan, Katar ve BAE'yi ziyaret edeceğini açıkladı ancak ziyaretin detaylarına girmedi.
ABD Başkanı Trump, daha önceki bazı açıklamalarında mayısta Suudi Arabistan'a gideceğini dile getirmişti.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Mayıs ayında Orta Doğu'ya yapacağı ziyaret kapsamında Türkiye'yi ziyaret edip etmeyeceği merak konusu olmuştu. Beyaz Saray'dan konu hakkında "Bu gezinin bir parçası olarak başka ülkeler de olabilir" açıklaması yapılmıştı.
(AA)
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