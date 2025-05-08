ABD Başkanı Donald Trump: 'İngiltere ile gümrük anlaşmasına vardık'

Son dakika haberi: ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere ile gümrük anlaşmasına vardıklarını duyurdu.

Trump, yaptığı açıklamada şu ifadelerde bulundu:

"İngiltere ile çığır açan bir anlaşma yaptık. Birçok toplantı planladık. Ülkeler bizimle toplantı yapmak istiyor. Ekonomik güvenlikte, ulusal güvenlikte müttefiklerimizle beraber çalışıyoruz. İngiltere bu konuda kapatmıştı sınırları ancak artık yeniden çalışmaya başlayacağız. Starmer bu konuda iyi bir ortak. Şu anda çok daha iyi bir ilişkiye sahibiz"

"DAHA İYİ BİR ZAMANLAMASI OLAMAZDI"

Trump, açıklamasının ardından sözü İngiltere Başbakanı Keir Starmer'e verdi.

İngiltere Başbakanı Starmer, şöyle konuştu:

"İki müzakere ekibi de bu anlaşma için haftalarca çalıştılar. Bu sadece işleri korumayacak, işleri koruyacak. Bu anlaşmanın daha iyi bir zamanlaması olamazdı. Adalet ve karşılıklı anlaşmalar konusunda ilişkimiz hep vardı. Otomotiv ve çelik sektöründe bunu gözlemliyorduk. Bazı detayların üzerinden geçeceğiz ama mükemmel bir anlaşma oldu. Bu ticaret anlaşması yakın müttefikliğimizi yeniden ortaya koyuyor. Sonunda bu anlaşmayı nihayetlendirdik. Harika bir platform oluşturduk"