ABD Başkanı Donald Trump: "Putin, İran'a biraz yardım ediyor olabilir"

ABD Başkanı Donald Trump, katıldığı bir radyo programında Orta Doğu'daki çatışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu. "ABD'de son zamanlarda yaşanan saldırıların ardından ülkede uyuyan İran hücrelerinin nerede olduğu biliniyorsa neden bu unsurlara harekete geçilmediği" yönünde bir soru alan Trump, "Onları dikkatle izliyoruz. Çok sayıda iyi insan da var. Sorun da bu zaten. Ama onları çok ama çok dikkatli izliyoruz. Gözetim altındalar" cevabını verdi.

"HAMANEY HAYATTA AMA SANIRIM YARALI"

İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'in hala hayatta olup olmadığına ilişkin bir soruya Trump, "Muhtemelen hayatta ama sanırım yaralı. Ama sanırım bir şekilde hayatta" şeklinde cevap verdi. İran'ın yeni dini liderine mesajının ne olduğu sorusuna Trump, "Çok konuşuyorlar. O yüzden bunu fiiliyata dökmesi gerekecek, göreceğiz. Onları mahvediyoruz. Füzelerinin büyük bir kısmını etkisiz hale getirdik. Birçok dronlarını etkisiz hale getirdik. Füzeleri ve dronları ürettikleri imalat alanlarının büyük bir kısmını etkisiz hale getirdik. Onlara 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana kimsenin vurmadığı kadar sert vuruyoruz" şeklinde cevap verdi.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA TANKERLERE "GEREKİRSE" EŞLİK EDECEKLERİNİ SÖYLEDİ

Petrol tankerlerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçmesi konusunda yardım sağlanmasına ilişkin bir soruya Trump, "Gerekirse bunu yaparız. Fakat işlerin çok yolunda gideceğini umuyoruz. Neler olacak göreceğiz" yanıtını verdi.

İran'ın Hürmüz Boğazı'nda trafiği engelleme çabasına "son çare" olarak başvurduğunu söyleyen Trump, "Donanmaları tamamen imha oldu. Hava kuvvetleri gitti. Liderlikleri gitti. İkinci kademe liderlikleri gitti. Şimdi, üçüncü kademe liderlikleri de sorun yaşıyor. Bu yeni dini lider babasının bile istemediği biri" dedi.

"ŞU ANDA İRAN'IN URANYUMUNU ELE GEÇİRMEYE YÖNELİK BİR OPERASYONA ODAKLANMIŞ DEĞİLİZ"

İran'ın 400 kilogramdan fazla zenginleştirilmiş uranyuma sahip olduğunun söylendiği ve ABD'nin bunu ele geçirmek için bir operasyon düzenlemesinin söz konusu olup olmadığına ilişkin bir soruya Trump, "Şu anda İran'ın uranyumunu ele geçirmeye yönelik bir operasyona odaklanmış değiliz. Şu anda buna odaklanmıyoruz ama bir noktada odaklanabiliriz" cevabını verdi.

"ORTA DOĞU'YU ELE GEÇİRMEYİ PLANLIYORLARDI"

ABD'nin şu anda İran'ın füze ve dron kapasitesini imha etmeye odaklandığını vurgulayan Trump, "O kadar çok füzeleri vardı ki. İlk seferde onları fena vurduk. Bu sefer ise çok daha fazlasını yaptık ve çok daha ağır bir darbe indirdik. Eğer bütün o füzeler ellerinde olsaydı, hedefleri sadece İsrail'i yerle bir etmek olmazdı. Bütün Orta Doğu'yu ele geçirmeyi planlıyorlardı" dedi.

Trump, "Sanırım ayda 200 roket üretiyorlardı ve bu da yeniden kurulacak bir nükleer programı koruyacaktı" şeklinde konuştu.

ABD'NİN KÖRFEZ ÜLKELERİNDEN ÇEKİLMEYECEĞİNİ SÖYLEDİ

Trump, İran'ın dini liderinin ABD üsleri kapatılana ve bölgedeki Amerikan askerleri çekilene kadar Körfez ülkelerine saldırıların süreceğini söylemesinin ardından, ABD'nin Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan'dan çekilmesinin gündemde olup olmadığına ilişkin soruya "Hayır" yanıtını verdi. Trump, "Körfez ülkeleri kendilerini koruma konusunda çok iyi iş çıkarıyor. Harika Patriot füzelerine sahipler. Bunlar savunma amaçlı füzeler ve kullanıldıklarında yaklaşık yüzde yüz isabetliler" dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun İran halkına yaptığı çağrıda rejimi devirme zamanının yaklaştığı ifadelerine katılıp katılmadığı yönündeki bir soru üzerine Trump, "İran'da protesto etmek isteyen insanların öldürüldüğünü" ifade ederek "bunun çok riskli olduğu"nu söyledi. Trump, "Netanyahu'nun da bunu anlayacağını düşünüyorum. O da bunun hemen şimdi olacağını söylemedi. Zaman geçecek ve zaman geçtikçe daha kötü durumda olacaklar. Onlara çok sert vuruyoruz" ifadelerini kullandı.

"ELLERİNDE SADECE SOKAKLARDA DOLAŞAN ZORBA GRUPLAR VAR"

ABD'nin bir saat içinde İran'da her şeyi imha etme kapasitesine sahip olduğunu savunan Trump, "Elektrik üretim tesisleri, su sağlayan tesisler ve her yerde tuzdan arındırma tesisleri var. Öyle şeyler yapabiliriz ki bir ulus olarak bir daha asla kendilerini yeniden inşa edemezler. Ama biz bunu yapmayı tercih etmiyoruz. Şimdi gidip her yerde sivilleri vururlar ama biz bunu yapmıyoruz" dedi.

Trump, "Neredeyse hiç orduları kalmadı. Ellerinde sadece sokaklarda dolaşan zorba gruplar var. Yakalandıklarında yargılanıp idam edilecekler. Kim olduklarını kayıtlarda biliyoruz. Silahlarını teslim etseler iyi olur. Çünkü protestocuları vurup gezen bu insanların görüntüleri elimizde" ifadelerini kullandı.

"PUTİN'İN İRAN'A YARDIM EDİYOR OLABİLİR"

Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İran'a yardımcı olup olmadığı konusunda bir soruya, "Sanırım onlara biraz yardım ediyor olabilir. O da bizim Ukrayna'ya yardım ettiğimizi düşünüyor öyle değil mi? Muhtemelen, ‘Onlar yapıyor, biz de yapıyoruz' diyorlardır. Çin de aynı şeyi söylüyordur" cevabını verdi.

"İHA SAVUNMASI KONUSUNDA UKRAYNA'DAN YARDIM ALMADIK"

Ukrayna'nın İran'ın insansız hava araçlarına karşı (İHA) savunmada ABD'ye yardımcı olup olmadığına ilişkin bir soruya Trump, "Hayır, İHA savunması konusunda yardıma ihtiyacımız yok. İHA'lar hakkında herkesten daha fazla şey biliyoruz. Dünyadaki en iyi İHA'lara sahibiz" cevabını verdi.

"ÇİN'DE UZUN BENZİN KUYRUKLARI OLUŞTU"

Çin'de uzun benzin kuyrukları oluştuğuna yönelik iddiaları doğrulayabileceğini söyleyen Trump, "Evet, uzun kuyruklarla ilgili haberler doğru. Ama bakın, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping güçlü bir lider. Güçlü bir yönetici. Onunla iyi ilişkilerimiz var ve kısa süre içinde oraya gidiyorum" dedi.

Trump, "Çin ile ekonomik olarak da iyi durumdayız. Bizimle iş yapmak istiyorlar. Bildiğiniz gibi iyi bir ilişkimiz oldu. Tabii, çok rekabetçi bir ilişki" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır