HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

ABD Başkanı Donald Trump'tan Küba'ya yeni uyarı! "Çok geç olmadan..."

ABD Başkanı Donald Trump'tan Küba'yı hedef alan bir açıklama daha geldi. "Venezuela artık dünyanın açık ara en güçlü ordusu olan ABD'nin korumasına sahip" diyen Trump, "Artık Küba'ya hiç petrol ya da para gitmeyecek. Onlara (Küba'ya) çok geç olmadan anlaşma yapmalarını şiddetle öneriyorum" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'tan Küba'ya yeni uyarı! "Çok geç olmadan..."
Recep Demircan

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Küba'nın, yıllardır Venezuela'dan gelen "büyük miktarda petrol ve parayla yaşadığını" öne sürdü.

Küba'nın, aldıklarının karşılığında Venezuela'ya "güvenlik hizmeti" sunduğunu ancak artık bunun durdurulduğunu savunan Trump, "O Kübalıların çoğu geçen haftaki ABD saldırısında öldü." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump tan Küba ya yeni uyarı! "Çok geç olmadan..." 1

"ÇOK GEÇ OLMADAN..."

Trump, Venezuelalıların, "onları esir tuttuğunu" iddia ettiği Kübalıların korumasına artık ihtiyacı olmadığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Venezuela artık dünyanın açık ara en güçlü ordusu olan ABD'nin korumasına sahip. Onları koruyacağız. Artık Küba'ya hiç petrol ya da para gitmeyecek. Onlara (Küba'ya) çok geç olmadan anlaşma yapmalarını şiddetle öneriyorum."

NE OLMUŞTU?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu.

Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

ABD Başkanı Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump tan Küba ya yeni uyarı! "Çok geç olmadan..." 2

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.

Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulunmuş, bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken, açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de olmuştu.

  • Rodriguez, Meclis'te yemin etmişti

ABD'nin Venezuela'ya hava saldırılarıyla eş zamanlı olarak Maduro'yu alıkoymasının ardından, yardımcısı Delcy Rodriguez Meclis'te yemin ederek 5 Ocak'ta Geçici Devlet Başkanlığı görevini resmen üstlenmişti.

Rodriguez, yaptığı konuşmada, "ABD'de rehin tutulan iki kahramanımızın, Devlet Başkanımız Nicolas Maduro ve (eşi) Cilia Flores'in kaçırılmasından duyduğum üzüntüyle burada bulunuyorum." ifadesini kullanmıştı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
iPhone Air 2, en büyük iki sorunu çözerek geliyor!iPhone Air 2, en büyük iki sorunu çözerek geliyor!
Bakan Tunç'tan cezaevleri açıklaması: "Hükümlülerin hem üretime katılmalarını hem de ıslah olmalarını sağlıyoruz"Bakan Tunç'tan cezaevleri açıklaması: "Hükümlülerin hem üretime katılmalarını hem de ıslah olmalarını sağlıyoruz"

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Küba Venezuela ABD Amerika Birleşik Devletleri trump
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD Başkanı Trump: "İran'a müdahaleye hazırız"

ABD Başkanı Trump: "İran'a müdahaleye hazırız"

İstanbul'u 'kırmızı kütle' vurdu! Hayat felç oldu

İstanbul'u 'kırmızı kütle' vurdu! Hayat felç oldu

Olimpiyat'ta buz kesen anlar! Galatasaray'dan tarihi protesto: Maç bitti, Aslan sahaya dönmedi

Olimpiyat'ta buz kesen anlar! Galatasaray'dan tarihi protesto: Maç bitti, Aslan sahaya dönmedi

Muhabirleri gören Bülent Ersoy çileden çıktı

Muhabirleri gören Bülent Ersoy çileden çıktı

İslam Memiş 'Altın 1000 TL düşecek'

İslam Memiş 'Altın 1000 TL düşecek'

Altın fiyatlarında ibre tersine döndü!

Altın fiyatlarında ibre tersine döndü!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.