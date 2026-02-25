İstanbul’dan Sakarya’ya zehir taşıyan iki şahıs tutuklandı

İstanbul’dan Sakarya’nın Hendek ilçesine uyuşturucu madde getireceği tespit edilen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi yakalandı. Adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında ekipler, İstanbul ilinden temin ettikleri uyuşturucu maddeleri Hendek ilçesine getirerek piyasaya sürmeye hazırlanan bir şebekeyi takibe aldı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda; A.T. (38), C.A. (34) ve S.Y. (30) isimli şüpheliler kıskıvrak yakalandı. Şahısların üzerinde ve araçlarında yapılan detaylı aramalarda, 4 parça halinde toplam 38,43 gram metamfetamin maddesi ile uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden C.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, A.T. ve S.Y. ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır