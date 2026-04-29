ABD Başkanı Trump, abluka tehdidi: "Durum onlar için daha da kötüye gidecek"

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer programıyla ilgili ABD'nin endişelerinin giderildiği bir anlaşma kabul edilene kadar bu ülkeye yönelik deniz ablukasını devam ettireceğini söyledi. Trump, "Tıkanmış domuz gibi boğuluyorlar. Durum onlar için daha da kötüye gidecek. Nükleer silaha sahip olamazlar." ifadelerini kullandı.

Amerikan Axios haber platformuna telefonla röportaj veren ABD Başkanı Trump, İran'la olası anlaşma sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Trump, İran'ın kendilerine yaptığı "önce Hürmüz Boğazı'nın açılması, nükleer anlaşmanın sonraya bırakılması" yönündeki son öneriyi kabul etmediklerini dile getirdi.

İRAN'A ABLUKA TEHDİDİ: "DAHA DA KÖTÜYE GİDECEK"

İran limanlarına yönelik deniz ablukasının süreceği mesajını veren Trump, "İranlılar anlaşmak istiyorlar. Ablukayı sürdürmemi istemiyorlar. Ben (ablukayı kaldırmak) istemiyorum çünkü onların nükleer silaha sahip olmasını istemiyorum." değerlendirmesini yaptı.

Trump, nükleer silahla ilgili ABD'nin endişelerini gideren bir anlaşmayı İran kabul edene kadar bu ülkeye yönelik deniz ablukasının süreceğini belirtti.

"NÜKLEER SİLAHA SAHİP OLAMAZLAR"

İran'ın limanlarına yönelik ablukanın "bombalamaktan" daha etkili olduğunu düşündüğünü aktaran ABD Başkanı, "Tıkanmış domuz gibi boğuluyorlar. Durum onlar için daha da kötüye gidecek. Nükleer silaha sahip olamazlar." ifadelerini kullandı.

Trump, İran'a yönelik deniz ablukasının Tahran'ın petrol stokları üzerinde ciddi baskı yarattığını ve bu ülkenin her gün ciddi bir ekonomik kayba uğradığını savunarak, İran'ın bu durumu sürdüremeyeceğini ve anlaşmak istediğini savundu.

TRUMP VE PUTİN ATEŞKESİ GÖRÜŞTÜ

ABD Başkanı Trump ve Rusya ideri Putin telefonda ABD-İran ateşkes sürecini görüştü. Putin'in İran'ın nükleer programına dair fikir önerdiği bildirildi.

29 Nisan 2026
Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: AA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

En Çok Okunan Haberler
Stadın üzerinden F-16 ve Sikorsky geçmişti... Görev yeri değişti

Stadın üzerinden F-16 ve Sikorsky geçmişti... Görev yeri değişti

Seçimler ne zaman? 2027 deniyordu, tarih değişti

Seçimler ne zaman? 2027 deniyordu, tarih değişti

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi yarı final! PSG, Bayern Münih'i 5-4 geçti

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi yarı final! PSG, Bayern Münih'i 5-4 geçti

Ünlü oyuncunun yurt dışı tatilinde kalbi durdu

Ünlü oyuncunun yurt dışı tatilinde kalbi durdu

Akın akın geliyorlar 'Oteller doldu, kapasiteyi aştık' Sokaklarda başladı

Akın akın geliyorlar 'Oteller doldu, kapasiteyi aştık' Sokaklarda başladı

Bakan Bayraktar: "Ben bu şirkete bir daha asla ruhsat falan vermem"

Bakan Bayraktar: "Ben bu şirkete bir daha asla ruhsat falan vermem"

